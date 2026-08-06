VPBank và hành trình kiến tạo mô hình chạy bộ đa trải nghiệm tại Việt Nam

Giao thoa giữa thể thao, âm nhạc và tinh thần chinh phục, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã mang đến một lễ hội độc đáo ngay giữa lòng TP.HCM. Hơn 10.500 vận động viên từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng làm nên một mùa giải thăng hoa, 60 hạng mục giải thưởng được vinh danh và 100 triệu đồng gửi trao cho Quỹ Tài năng trẻ Thể thao TP.HCM, tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị thịnh vượng bền vững cho cộng đồng.

Từ 17 mùa giải đến lễ hội văn hóa – thể thao độc bản

Với sứ mệnh kiến tạo sự thịnh vượng cho từng khách hàng và sự phồn thịnh chung của quốc gia, nhiều năm qua VPBank đã nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn thành hành động. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là hành trình đồng hành, lan tỏa văn hóa chạy bộ tại Việt Nam thông qua 18 giải chạy quy mô lớn, gắn kết hàng trăm nghìn vận động viên.

Là ngân hàng tiên phong triển khai mô hình Music Marathon (chạy bộ kết hợp âm nhạc) tại nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Đồng Tháp, VPBank tạo dấu ấn riêng khi mang đến những trải nghiệm mới lạ. Mô hình không chỉ giúp kết nối vận động viên và cộng đồng mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho các giải chạy tại Việt Nam.

Tiếp nối hành trình rực rỡ, vừa qua (từ ngày 31/7 -2/8/2026), VPBank đồng hành cùng Nexus mang đến VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 - giải chạy đột phá tại TP.HCM kết hợp trọn vẹn ba yếu tố: Thể thao, Âm nhạc và Công nghệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhận định, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là một mô hình mới mẻ và giàu tiềm năng khi kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng trong một không gian lễ hội đô thị hiện đại. Theo bà Hoàng Yến, cách tiếp cận này không chỉ tạo thêm sức hấp dẫn cho sự kiện mà còn góp phần mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt là giới trẻ và cộng đồng yêu thích các hoạt động năng động, sáng tạo.

“Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đồng hành của VPBank, với vai trò là nhà tài trợ chính và đơn vị đồng tổ chức của giải đấu. Sự tham gia của VPBank không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các hoạt động phát triển cộng đồng, thúc đẩy lối sống năng động, tích cực trong xã hội”, bà Hoàng Yến nhận định.

Đại diện Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và định hướng phát triển dài hạn của đơn vị tổ chức, khi hướng tới xây dựng một sự kiện thể thao thường niên có quy mô lớn, chuyên nghiệp và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế (giải chạy hướng đến mục tiêu đạt chuẩn World Athletics Label vào năm 2027.)

The City Rhythm – Giao lộ của những "nhịp đập"

Đến với TP.HCM, trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của cả nước, VPBank tìm thấy sự đồng điệu giữa tinh thần thành phố và năng lượng của cộng đồng runner. Chọn chủ đề "The City Rhythm", VPBank biến chất liệu bản địa thành hạt nhân của ý tưởng, tôn vinh TP.HCM là trung tâm của giải chạy.

"The City Rhythm" là điểm giao của những "nhịp đập": nhịp sống đô thị hối hả, nhịp điệu âm nhạc và nhịp của từng sải chân bền bỉ. Giữa một TP.HCM không ngừng chuyển động, đưa âm nhạc hòa cùng từng bước chạy chính là cách VPBank hòa nhịp cùng dòng chảy trẻ trung nơi đây, mang đến cho hàng chục nghìn vận động viên một trải nghiệm thể thao mới mẻ.

Không dừng lại ở một giải đấu, giải chạy là cơ hội để những người vốn quen với nhịp sống hối hả được chậm lại và cảm nhận một TP.HCM rất khác: rực rỡ, hào sảng và ngập tràn năng lượng. Từng cung đường chạy mở ra hành trình dẫn lối vận động viên xuyên qua các biểu tượng vươn mình của thành phố, đắm mình trong không gian mang đậm hơi thở của một đô thị hiện đại và hội nhập. Lắng nghe nhịp đập đô thị trên từng bước chạy, mỗi runner lại càng thêm trân trọng tinh thần phóng khoáng, rộng mở và tràn đầy nhựa sống của vùng đất này.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị, Ngân hàng VPBank bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng thể thao và âm nhạc là ‘ngôn ngữ’ giúp gắn kết cộng đồng và đánh thức nguồn năng lượng bứt phá bên trong mỗi cá nhân. Với VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, chúng tôi không dừng lại ở việc đồng hành tổ chức một giải chạy thuần túy, mà hướng tới xây dựng một lễ hội văn hóa - thể thao mới của TP.HCM.”

Vượt lên trên những con số thành tích, đường đua VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 còn mở ra hành trình kết nối đầy cảm xúc. Trong không gian rực rỡ sắc màu và âm thanh, giải chạy ghi dấu khoảnh khắc nhiều gia đình, cặp đôi cùng sánh bước, hay những nhóm bạn trẻ, đồng nghiệp sát cánh bên nhau, rạng rỡ hướng về vạch đích. Âm nhạc kết nối mọi khoảng cách, xóa tan mệt mỏi và biến từng kilômét đường chạy thành những khoảnh khắc gắn kết vô giá.

Đại diện VPBank kỳ vọng, thông qua mô hình kết hợp Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố khẳng định vị thế của một đô thị sáng tạo, hiện đại và hội nhập; đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng về lối sống tích cực, lan tỏa tinh thần thịnh vượng thể chất và tinh thần cho thế hệ người Việt trẻ.

Bền bỉ “Vì một Việt Nam thịnh vượng”

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ cho thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng" với bốn trụ cột phát triển gồm: Thịnh vượng Tài chính, Thể chất, Tinh thần và Cộng đồng mà ngân hàng luôn kiên trì theo đuổi. Giải chạy khuyến khích lối sống tích cực, giúp mỗi cá nhân tái tạo năng lượng và gắn kết cộng đồng. Sự kiện cũng đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Minh chứng rõ nét nhất cho sứ mệnh kiến tạo giá trị thịnh vượng là những hành động thiết thực hướng về cộng đồng. Song hành cùng các giải thể thao lớn, tính đến nay VPBank đã dành hơn 2.000 tỷ đồng đóng góp cho các tổ chức xã hội và quỹ thiện nguyện, tập trung vào ba trụ cột phát triển bền vững: Giáo dục, Y tế và Môi trường.

Khép lại một mùa giải thành công, VPBank khẳng định cam kết tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần thịnh vượng toàn diện đến cộng đồng runner nói riêng cùng người dân Việt Nam nói chung. Sau TP.HCM, giải chạy thương hiệu của VPBank sẽ đến Thủ đô Hà Nội với “VPBank Hanoi International Marathon 2026” và tỉnh Đồng Tháp với “VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026” vào tháng 10/2026.