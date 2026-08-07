NCB cùng Sun Group kiến tạo phong cách sống tinh hoa với hệ sinh thái giải pháp tài chính - trải nghiệm đẳng cấp

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hệ sinh thái chất lượng – đẳng cấp – khác biệt và toàn diện được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hợp tác cùng Sun Group kiến tạo, mở ra chuẩn mực mới về phong cách sống, nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng tầm bằng những đặc quyền cao nhất.

Vượt ra khỏi một chương trình khách hàng thân thiết thông thường, Sun Signature được phát triển bởi Sun Group, Ngân hàng NCB và VISA là “chìa khóa” mở ra một phong cách sống hoàn toàn khác biệt. Sự kết hợp của Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái chất lượng đẳng cấp quốc tế và ngân hàng đổi mới, tiên phong hướng tới trải nghiệm vượt trội cho khách hàng đã mang đến đặc quyền sống trọn từng khoảnh khắc với tiêu chuẩn cao nhất.

Kết nối trải nghiệm liền mạch, đặc quyền mở rộng toàn cầu

Ra mắt giữa tháng 7/2026, chương trình hội viên thân thiết Sun Signature kiến tạo một hệ sinh thái nơi mọi nhu cầu của cuộc sống được kết nối trên cùng một nền tảng, với những đặc quyền riêng có trên thị trường. Chỉ với một tài khoản hội viên, khách hàng của Sun Group và NCB giờ đây được tận hưởng một phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt trọn vẹn trong mọi điểm chạm của đời sống từ tài chính - hàng không - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản đến chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Chức năng thanh toán được tích hợp thông qua thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature

Không chỉ liên tục được tích điểm và gia tăng quyền lợi xuyên suốt hành trình trải nghiệm, Sun Signature còn đồng thời là thẻ thanh toán quốc tế được chấp nhận thanh toán tại hơn 175 triệu điểm của VISA trên toàn thế giới và 1.600 điểm đến trong hệ sinh thái Sun Group khắp cả nước. Bên cạnh đó, việc thanh toán bằng điểm thưởng cũng được thực hiện đơn giản, tiện lợi trên ứng dụng NCB iziMobile.

Nền tảng Loyalty của Sun Signature được phát triển bởi đối tác Amadeus – được mệnh danh là Ferrari của hệ thống Loyalty toàn cầu. Nhờ đó, nền tảng có khả năng kết nối dữ liệu, nhận diện hành trình và từng bước cá nhân hóa quyền lợi cao cho hội viên.

Điểm khác biệt của Sun Signature không chỉ nằm ở các đặc quyền sản phẩm dịch vụ, mà ở triết lý kiến tạo một phong cách sống. Mỗi dịch vụ tài chính, mỗi chuyến bay, kỳ nghỉ, vòng golf hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe,… mà khách hàng sử dụng giờ đây không chỉ là một giao dịch tiêu dùng, mà trở thành một phần của hành trình tận hưởng, được nâng tầm bằng những đặc quyền hấp dẫn. Với mục tiêu 10 triệu hội viên, Sun Signature trở thành hệ sinh thái hội viên cao cấp quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam kết nối đa trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, đồng hành với khách hàng tận hưởng một phong cách sống tinh tế, giàu cảm xúc và trải nghiệm.

Hội viên Sun Signature được hưởng những đặc quyền cao cấp

Danh mục quyền lợi của Sun Signature sẽ tiếp tục gia tăng, khi Sun Group mở rộng hợp tác phát triển mạng lưới đặc quyền đa ngành, cho phép khách hàng tích lũy và sử dụng điểm thưởng (earn & burn), được công nhận hạng thành viên (cross-recognition) và hưởng các ưu đãi chéo trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, NCB cũng liên tục cho ra mắt các chương trình, sản phẩm độc đáo, hấp dẫn chưa từng có kết nối với hệ sinh thái đặc quyền Sun Signature dành cho khách hàng của mình.

Khi tài chính trở thành cánh cửa mở lối phong cách sống tinh hoa

Với việc đồng kiến tạo nền tảng Sun Signature, NCB đã biến các công cụ tài chính quen thuộc thành "tấm vé" đưa khách hàng vào toàn bộ hệ sinh thái đặc quyền hàng đầu Việt Nam. Đây không chỉ là sự bứt phá về sản phẩm dịch vụ, mà còn thể hiện bước chuyển mình rõ nét trong triết lý phát triển sản phẩm từ "cung cấp giải pháp" sang "kiến tạo giá trị" của ngân hàng.

Ngoài đặc quyền kết nối liền mạch với hệ sinh thái Sun Group, khách hàng sở hữu thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature còn được hưởng những ưu đãi vượt trội: hoàn tiền tới 25% trong 30 ngày đầu mở thẻ, miễn lãi đến 55 ngày, trả góp 0% khi mua vé máy bay Sun PhuQuoc Airways và phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi chỉ 1,1%.

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản hội viên Sun Signature trên ứng dụng NCB iziMobile

Trong khi đó, với sản phẩm tiền gửi NCB Signature Savings, khi mở sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng sẽ được nâng hạng lên hội viên Silver của Sun Signature, đồng thời được tặng điểm Sun Point để quy đổi và thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group khắp ba miền. Nhờ đó, mỗi khoản tiết kiệm không chỉ tạo ra giá trị sinh lời hấp dẫn, mà còn là cánh cửa mở lối phong cách sống tinh hoa trong kỷ nguyên số.

Chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản hội viên Sun Signature, lựa chọn sản phẩm tiền gửi Signature Savings, theo dõi điểm thưởng Sun Point và sử dụng điểm thưởng để thanh toán một cách dễ dàng. Hội viên Sun Signature đủ điều kiện mở thẻ đồng thương hiệu cũng có thể đăng ký phát hành thẻ trên ứng dụng, sử dụng ngay thẻ phi vật lý sau khi được phê duyệt để thanh toán trực tuyến và chi tiêu, tận hưởng trải nghiệm liền mạch ngay trên nền tảng số.

Sau 5 năm chuyển mình toàn diện, NCB đang khẳng định năng lực đồng hành và kiến tạo giá trị với các đối tác hàng đầu Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, của nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.