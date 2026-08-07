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Kinh tế

Vẽ ước mơ, 21 họa sỹ nhí được BIDV vinh danh

P.V

Ngày 07/8/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Cùng BIDV vẽ ước mơ” năm 2026. Vượt qua 1.200 bức tranh dự thi, 21 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh với những giải thưởng xứng đáng.

“Cùng BIDV vẽ ước mơ” được BIDV phát động vào tháng 4/2026 nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập (26/4/1957 - 26/4/2026) với mong muốn tạo nên một sân chơi sáng tạo để các em nhỏ từ 6 đến 12 tuổi được tự do thể hiện tình cảm, trí tưởng tượng và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ.

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Toàn cảnh Lễ trao giải cuộc thi "Cùng BIDV vẽ ước mơ" năm 2026.

Đối với BIDV, đây không chỉ là một cuộc thi dành cho thiếu nhi đơn thuần mà gửi gắm một triết lý hoạt động của ngân hàng: con người là trung tâm của sự phát triển bền vững. BIDV không chỉ đồng hành với khách hàng trong hành trình kiến tạo cuộc sống hôm nay mà còn mong muốn góp phần nuôi dưỡng những thế hệ sẽ kiến tạo tương lai của đất nước.

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Đại diện Lãnh đạo BIDV trao Giải Đặc biệt cho thí sinh.

Sau 5 tuần phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.200 tác phẩm dự thi của các em nhỏ trên cả nước - là sự hội tụ của những nét bút hồn nhiên, giàu sức sáng tạo và ước mơ đẹp về gia đình, quê hương, cộng đồng cũng như tương lai đất nước.

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Đại diện BIDV phát biểu tại Lễ trao giải.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng nhiều chất liệu và hình thức phong phú, mang đến những góc nhìn mới lạ nhưng giàu ý nghĩa. Bên cạnh những ước mơ bình dị về một gia đình sum vầy, một môi trường học tập an toàn và hạnh phúc... nhiều em còn thể hiện khát vọng được đóng góp cho cộng đồng: trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, trở thành cô giáo mang con chữ đến với trẻ em vùng cao hay nhà khoa học tạo ra những phát minh có ích cho cuộc sống…

Trải qua nhiều vòng chấm giải với sự lựa chọn kỹ lưỡng, công tâm của Ban Giám khảo, đã có 21 tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Trong đó Giải Đặc biệt được trao cho họa sỹ nhí Trần Thiên Ý; 02 Giải Nhất thuộc về các em Trần Mẫn Nhi và Đoàn Hoàng Phát; 03 Giải Nhì thuộc về các em Nguyễn Khánh Chi, Bùi Bảo An và Phan Nguyễn Kim; 05 Giải Ba thuộc về các em Phạm Phương Anh, Nguyễn Kim Sơn, Đặng Minh Anh, Lương Ánh Minh Anh và Nguyễn Phương Lan.

Bên cạnh đó, 10 Giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các tác phẩm tiêu biểu. Tất cả giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, sự sáng tạo và những thông điệp ý nghĩa mà các em nhỏ gửi gắm qua cuộc thi.

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Đại biểu, phụ huynh và các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm tại không gian triển lãm.

Là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, trên hành trình 69 năm phát triển, BIDV luôn xác định trách nhiệm của một định chế tài chính hàng đầu là không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn luôn đồng hành với cộng đồng, chăm lo cho giáo dục và góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

P.V
#BIDV

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