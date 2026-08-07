Tầm quan trọng của hệ thống chống sét tiếp địa đạt chuẩn UL Listed UL 467

Đạt bộ tiêu chuẩn quốc tế UL Listed (UL 467) và IEC 62561, hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi khẳng định năng lực tự chủ công nghệ, mang đến giải pháp đồng bộ bảo vệ an toàn cho hàng nghìn công trình và đẩy mạnh xuất khẩu thương hiệu "Made by Vietnam".

Hàng rào an toàn cho công trình trong thời đại đô thị hóa

Trong thời đại phát triển bứt phá, các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn mọc lên khắp nơi. Điều này vô tình biến các công trình trở thành những "cây cọc thu lôi" hứng chịu nguy cơ lớn mỗi khi trời giông bão. Với tính chất khắc nghiệt của thời tiết, sét đánh không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người mà còn có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống máy móc, gây thiệt hại kinh tế nặng nề.

Trong quy trình hoàn thiện và nghiệm thu M&E (thi công cơ điện), hệ thống chống sét và tiếp địa (Lightning Protection & Grounding System) là hai hạng mục quan trọng, có chức năng riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ để tạo thành "lá chắn" bảo vệ toàn diện công trình. Việc sử dụng vật tư kém chất lượng hoặc thiếu đồng bộ có thể làm suy giảm khả năng tiêu tán năng lượng, gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Do đó, thiết kế và thi công chuẩn kỹ thuật khắt khe, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như UL Listed (UL 467) do tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp chứng nhận và IEC 62561 đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu uy tín.

Hệ thống chống sét tiếp địa và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn UL Listed (UL 467)

Hệ sinh thái chống sét tiếp địa đồng bộ chuẩn quốc tế

Thấu hiểu bài toán an toàn và tiến độ của các nhà thầu, Công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, chủ động cung cấp giải pháp trọn bộ hệ thống chống sét và tiếp địa đạt chuẩn UL Listed (UL 467) cũng như là IEC 62561.

Giấy chứng nhận UL Listed (UL 467) cho sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất

Hệ sinh thái sản phẩm được thiết kế đồng bộ từ khâu thu sét đến tiêu tán năng lượng xuống lòng đất:

● Kim thu sét cổ điển & Lồng Faraday: Kim thu sét hoạt động theo nguyên lý thu hút điện tích và truyền dòng điện sét xuống đất qua hệ thống phụ kiện đi kèm. Khi kết hợp cùng giải pháp lồng Faraday (lưới kim loại bao quanh công trình), dòng điện sẽ được định hướng chạy dọc bên ngoài và thoát xuống đất an toàn.

● Cọc tiếp địa & phụ kiện thoát sét: Cọc tiếp địa đồng nguyên chất và cọc tiếp địa thép mạ đồng (lớp mạ đồng tối thiểu 254 micron). Kết hợp với băng đồng/băng nhôm tiếp địa (25x3mm), kẹp chữ U, kẹp nối kiểm tra, nối lưỡng kim thanh đồng/thanh nhôm và cáp đồng trần giúp phân tán dòng sét nhanh chóng, chống ăn mòn hiệu quả.

● Hóa chất giảm điện trở (GEM): Tối ưu hóa điện trở suất của đất, duy trì độ ổn định lâu dài cho hệ thống ngay cả ở khu vực địa chất khô cằn hoặc đá sỏi.

● Thuốc hàn & Khuôn hàn hóa nhiệt Cát Vạn Lợi: Tạo mối liên kết phân tử đồng nhất ở nhiệt độ cao. Mối hàn không bị ăn mòn, không tăng điện trở theo thời gian và chịu được dòng điện cực lớn.

● Hộp kiểm tra tiếp địa & điểm kết nối đất: Hai sản phẩm gồm hộp kiểm tra tiếp địa (chất liệu nhựa PP, bê tông) kết hợp cùng điểm kết nối đất, giúp đấu nối hệ thống tiếp địa với kết cấu/thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đo kiểm điện trở định kỳ.

Dấu ấn 20 năm đồng hành và khát vọng vươn tầm quốc tế

Trải qua hành trình 20 năm hình thành và phát triển, Cát Vạn Lợi đã nâng tỷ lệ nội địa hóa lên đến 90%, giúp các nhà thầu tối ưu chi phí vật tư, chủ động nguồn cung và đảm bảo đúng tiến độ thi công.

Sự chủ động về công nghệ và chất lượng chuẩn Mỹ đã giúp giải pháp chống sét tiếp địa thương hiệu Cát Vạn Lợi hiện diện tại hơn 3.000 dự án trọng điểm trên cả nước như: Kho Khí Dầu LPG Yên Hưng (Quảng Ninh), Căn hộ The Grand Manhattan (TP.HCM), The Maris (Vũng Tàu), Vinhomes Cổ Loa (Hà Nội), Trung tâm dữ liệu Viettel IDC Hòa Lạc (Hà Nội), Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) cùng nhiều khu công nghiệp tại Đông Nam Á.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi còn đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, New Zealand, Bangladesh, Myanmar, Lào, Campuchia..., từng bước khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu vật tư M&E "Made by Vietnam" trên bản đồ quốc tế.