Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư cổ phiếu lãi, lỗ ra sao?

TPO - Bên cạnh danh mục tiền gửi hàng trăm nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm còn đầu tư tài chính, trong đó có cổ phiếu, trái phiếu để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, diễn biến thị trường khó khăn khiến không ít khoản đầu tư phải trích lập dự phòng lớn, thậm chí có nguy cơ mất trắng

Bảo Việt "tạm lỗ"

Được xem là “vua tiền mặt” trên sàn chứng khoán, đến hết quý II, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đang gửi gần 167.000 tỷ đồng tại ngân hàng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Riêng lãi tiền gửi đạt 4.926 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của Bảo Việt đến cuối tháng 6, đạt 4.255 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý còn khoảng 4.020 tỷ đồng, đồng nghĩa suy giảm hơn 234 tỷ đồng.

Bảo Việt "tạm gánh lỗ" khi đầu tư chứng khoán.

Phần lớn danh mục là cổ phiếu niêm yết với giá trị hợp lý hơn 3.626 tỷ đồng, tập trung vào ACB, CTG, FPT và VNM. Trong số này, VNM là khoản đầu tư suy giảm mạnh nhất. Giá gốc khoảng 351 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý đến cuối tháng 6 chỉ còn 233,6 tỷ đồng, thấp hơn gần 118 tỷ đồng, tương đương khoảng 34% giá vốn. Ngoài VNM, nhóm cổ phiếu niêm yết khác cũng ghi nhận mức giảm khoảng 85 tỷ đồng so với giá gốc.

Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết ghi nhận sụt giảm mạnh. Với giá gốc gần 67,6 tỷ đồng, giá trị sau khi trích lập chỉ còn 43,2 tỷ đồng, tức giảm hơn 24 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% danh mục.

Trong đó, khoản đầu tư vào CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS) gần như mất trắng khi giá gốc 7 tỷ đồng nhưng giá trị còn lại chỉ 679 triệu đồng, tương ứng mức suy giảm hơn 90%. Khoản đầu tư vào CTCP Thủy sản Cà Mau cũng giảm khoảng 26% giá trị.

Đáng chú ý, Bảo Việt cũng đã không còn ghi nhận các khoản đầu tư trái phiếu trong danh mục chứng khoán kinh doanh. Trong khi đầu năm doanh nghiệp vẫn nắm giữ khoảng 166 tỷ đồng trái phiếu của hai doanh nghiệp.

Nửa đầu năm nay, Bảo Việt báo lãi trước thuế 2.289 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn mức tăng này tiếp tục được dẫn dắt bởi hoạt động đầu tư tài chính, doanh thu mảng này đạt 8.430 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận tài chính đạt 6.196 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Bảo Minh trích lập toàn bộ giá trị cho các khoản trái phiếu

Với danh mục đầu tư “khiêm tốn hơn”, danh mục chứng khoán kinh doanh của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) chỉ khoảng 394 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 88 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền gửi ngân hàng chiếm phần lớn trong các khoản đầu tư ngắn hạn với khoảng 3.530 tỷ đồng.

BMI đã trích lập toàn bộ giá trị cho các khoản trái phiếu doanh nghiệp của Vinashin và Sông Đà Thăng Long.

Cùng với đó, Bảo Minh đầu tư vào một số trái phiếu doanh nghiệp như CTCP Sông Đà Thăng Long và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được trích lập 100% giá trị.Cụ thể, trái phiếu của Sông Đà Thăng Long có nguyên giá 8,76 tỷ đồng đã được dự phòng toàn bộ. Tương tự, khoản đầu tư 68,4 tỷ đồng vào Vinashin cũng đã được trích lập hết.

Những khoản đầu tư tồn đọng này tiếp tục hiện diện trên báo cáo tài chính của Bảo Minh nhiều năm qua, dù kết quả kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp đang cải thiện. Quý II/2026, lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh đạt 126,6 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng mạnh và chi phí bồi thường được kiểm soát.

Trong số doanh nghiệp bảo hiểm đã niêm yết, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI) có danh mục đầu tư cổ phiếu khá nhỏ, với giá gốc chỉ khoảng hơn 19 tỷ đồng. Danh mục của doanh nghiệp gồm hai khoản đầu tư chính là 198.800 cổ phiếu PEG và 194.560 chứng chỉ quỹ DCDS.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu PEG tiếp tục ghi nhận kết quả kém tích cực. Với giá gốc 4,17 tỷ đồng, Bảo Long đã phải trích lập hơn 3,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 82% giá vốn, khiến giá trị hợp lý chỉ còn khoảng 755 triệu đồng.

Ngược lại, khoản đầu tư 15 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ DCDS vẫn đang ghi nhận lãi. Đến cuối tháng 6, giá trị hợp lý đạt khoảng 19,6 tỷ đồng, cao hơn gần 4,6 tỷ đồng so với giá gốc, dù đã giảm khoảng 1,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Quý II, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30/6, phải thu về hợp đồng bảo hiểm tăng hơn 70 tỷ đồng, lên gần 363 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm gần 20%.