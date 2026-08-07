EVNHCMC kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 7/8 tại TPHCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo TPHCM có ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở công thương TP.HCM.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An; Trưởng ban Kiểm soát EVN Đỗ Thị Loát... cùng đông đảo khách mời từ các sở, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí và giám đốc các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC.

Nửa thế kỷ thắp sáng niềm tin

Ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cho biết, tiền thân của EVNHCMC hiện nay là Sở Quản lý và Phân phối điện Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 7/8/1976.

Ở thời điểm mới tiếp quản, lưới điện thành phố có khả năng phân phối chỉ ở mức 200 MW, điện thất thoát lên đến trên 20%. Trong điều kiện kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, ngành điện lực thành phố đã vượt lên những trở ngại về cơ sở hạ tầng, phát huy sáng kiến kỹ thuật, khôi phục bằng được năng lực lưới điện để đưa nguồn điện phục vụ sản xuất và đến với các vùng ngoại thành.

Tập thể Hội đồng Thành viên EVNHCMC đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Giờ đây, Tổng công ty đã hoàn thành đưa vào vận hành 100% trạm biến áp 110 kV không người trực, 100% lưới điện công cộng 22 kV và thiết bị đóng cắt được giám sát, điều khiển từ xa, 100% khách hàng được lắp đặt công tơ đo từ xa. Chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC xếp hạng 41/92 công ty điện lực có lưới điện thông minh trên thế giới, chỉ đứng sau Singapore trong khối ASEAN, ngang tầm với một số quốc gia phát triển tại châu Âu, châu Mỹ. EVNHCMC hiện có 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến và gần 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Từ phải qua: Ông Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV, ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc, ông Bùi Hải Thành - Phó Tổng giám đốc cùng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận và chia vui với những thành công vượt bậc của EVNHCMC, đặc biệt trong chuyển đổi số và lưới điện thông minh. Ông nói: "EVNHCMC đang tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình để viết tiếp câu chuyện tương lai cùng với TPHCM phát triển. Và với khẩu hiệu 'Điện đi trước một bước' là phương châm hành động cốt lõi và xuyên suốt của ngành điện lực Việt Nam. 50 năm qua, ngành điện TPHCM đã thực hiện xuất sắc phương châm đó, thắp sáng niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố mang tên Bác".

TPHCMC đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị EVNHCMC cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là:

Ưu tiên đảm bảo cung cấp điện phục vụ giai đoạn phát triển tăng trưởng hai con số;

Tập trung quan tâm xây dựng lưới điện hiện đại, thông minh và mỹ quan;

Tiếp tục đồng hành với thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện;

Đồng hành với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phát triển lưới điện hiện đại đến các địa bàn mới sáp nhập, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội hài hòa tất cả các khu vực.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả, với mục tiêu Net Zero của cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc (thứ hai từ phải qua) cùng các tập thể, cá nhân nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cam kết giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tiếp tục xây dựng tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số toàn diện, phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng với hạ tầng lưới điện hiện đại, an toàn, tin cậy, phát triển lưới điện thông minh theo chiều sâu, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng xanh và sạch, sử dụng điện năng hiệu quả, bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa TPHCM trở thành siêu đô thị xanh, thông minh và là hình mẫu, là động lực đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Dịp này, tập thể văn phòng EVNHCMC và các cá nhân: ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC; bà Bùi Thị Phương Lan - Phó Chánh văn phòng EVNHCMC, ông Mã Tài - Đội phó Đội bảo trì Nhị Thứ (Công ty Lưới điện cao thế TPHCM): ông Hoàng Tuấn Vinh - Trưởng ban kỹ thuật EVNHCMC; ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh; ông Dương Văn Phát - Phó trưởng ban Kiểm tra thanh tra và pháp chế EVNHCMC cùng nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.