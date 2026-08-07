Uganda muốn làm 'cửa ngõ' cho doanh nghiệp Việt vươn tầm châu Phi

Diễn đàn và Triển lãm Doanh nghiệp Uganda diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8 tới sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi quy mô 1,4 tỷ dân.

Từ ngày 9 đến 13/8 tới, Phái đoàn Ngoại giao Uganda tại Kuala Lumpur phối hợp với VCCI sẽ tổ chức Diễn đàn và Triển lãm "The Pearl of Africa – Uganda Business Forum & Expo Vietnam Chapter" tại Hà Nội. Sự kiện trọng tâm diễn ra ngày 12/8 tại Khách sạn JW Marriott. Với chủ đề "Uganda – Viên ngọc châu Phi: Cánh cửa kết nối vào châu Phi", đây là sáng kiến trọng điểm của Uganda nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hướng tới mục tiêu đạt GDP 500 tỷ USD vào năm 2040 và định vị nước này thành cửa ngõ hàng đầu để doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường châu Phi.

Dù thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Uganda hiện vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều đang ghi nhận bước nhảy vọt mạnh mẽ. Năm 2024, tổng kim ngạch chỉ đạt 22,1 triệu USD nhưng đã tăng hơn 4 lần vào năm 2025, đạt khoảng 95,47 triệu USD.

Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu thức ăn chăn nuôi, clinker, hàng may mặc, giày dép sang Uganda, và nhập khẩu cà phê, bông, thịt từ nước này. Cán cân này mở ra cơ hội rõ nét để Việt Nam mở rộng đầu tư vào sản xuất và gia tăng giá trị tại Uganda, phục vụ cả thị trường bản địa lẫn châu Phi rộng lớn.

Đại sứ Uganda tại Việt Nam, TS. Betty Bigombe, và Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Diễn đàn và Triển lãm "The Pearl of Africa – Uganda Business Forum & Expo Vietnam Chapter".

Về đầu tư, Việt Nam bước đầu cam kết khoảng 40 triệu USD tại Uganda, tiêu biểu là dự án thăm dò vàng và kim loại màu trị giá 35 triệu USD của Ba Dinh JSC và dự án xây dựng của ATAD Steel. Tại diễn đàn, Uganda sẽ giới thiệu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông sản, sản xuất công nghiệp, CNTT, dầu khí, dược phẩm và năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, quốc gia này định vị mình là trung tâm logistics và sản xuất chiến lược để doanh nghiệp Việt tiếp cận Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) quy mô 1,4 tỷ tiêu dùng. Để khơi thông dòng vốn, hai bên sẽ đối thoại chính sách về đàm phán Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (BIT) cùng Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA). Hai bên cũng sẽ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành cà phê nhân dịp Bộ Nông nghiệp Uganda sang khảo sát Việt Nam.

Đại sứ Uganda tại Việt Nam, Tiến sĩ Betty Bigombe nhấn mạnh diễn đàn là cơ hội để chuyển hóa quan hệ hữu nghị lâu đời thành các dự án hợp tác thương mại, đầu tư cụ thể. Với thế mạnh công nghiệp của Việt Nam và tài nguyên phong phú của Uganda, hai nước có cơ hội lớn để xây dựng đối tác mang lại thịnh vượng chung.

"Việt Nam coi châu Phi là không gian mở rộng kinh tế tiếp theo, và Uganda là đối tác lý tưởng khởi đầu hành trình đó", bà Bigombe khẳng định.