Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Mỗi chương trình hướng về cộng đồng không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần vun đắp sự gắn kết với địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như hỗ trợ nhà ở, chăm lo giáo dục, xây dựng hạ tầng dân sinh, tri ân gia đình chính sách và bảo vệ môi trường.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn đồng hành cùng địa phương triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã dành hơn 64 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nguồn kinh phí được tập trung cho các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyến học - khuyến tài, đầu tư hạ tầng dân sinh và bảo vệ môi trường. Mỗi công trình, mỗi phần việc đều góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương.

Lan tỏa giá trị từ những công trình, phần việc vì cộng đồng

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trao quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Công ty đã trao 80 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Chương trình hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết tiếp tục được triển khai, giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã trao 90 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026

Với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, Công ty luôn duy trì các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Công ty đã trao 90 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" lần thứ III, trao thêm 300 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực đồng hành cùng các chương trình khuyến học do địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và ngành Giáo dục phát động; hỗ trợ học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp khai giảng năm học mới, Tháng hành động vì trẻ em và nhiều chương trình chăm lo cho thế hệ trẻ. Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, tiếp sức cho học sinh vượt khó vươn lên, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Công ty đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện chương trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”Tuyến đường cây xanh tại Khóm Láng Cháo

Song song với đó, Công ty còn quan tâm đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng. Tuyến đường cây xanh tại khóm Láng Cháo góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường sống của người dân. Công trình hỗ trợ hệ thống thoát nước tuyến đường dân sinh tại khóm Mù U cũng góp phần hạn chế tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, cho biết công tác an sinh xã hội luôn được Công ty xác định là trách nhiệm song hành với nhiệm vụ sản xuất điện. Các chương trình đều được xây dựng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực.

"Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động an sinh không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần chia sẻ với người dân, chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống xã hội. Đây cũng là trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng nơi đơn vị đứng chân, đồng thời là động lực để tập thể cán bộ, người lao động tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong quá trình phát triển.", ông Ngô Văn Sỹ chia sẻ.

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, việc gắn sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội đã trở thành một phần trong quá trình phát triển của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Những chương trình an sinh được triển khai trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình an sinh xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; qua đó góp phần cùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp ngành điện trách nhiệm, nhân văn, luôn đồng hành cùng cộng đồng./.