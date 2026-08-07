'30 ngày đêm' số hóa mã vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk

TPO - Hơn 600 mã số vùng trồng cùng trên 130 cơ sở đóng gói sầu riêng được Đắk Lắk đưa vào chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm nhằm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Chiều 7/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố, ra mắt Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn, buôn trên nền tảng số; đồng thời phát động chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" số hóa, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT).

Đắk lắk ra mắt Bản đồ số nông sản, đồng thời phát động chiến dịch số hóa mã số vùng trồng sầu riêng. Ảnh: Công Nam.

Chiến dịch diễn ra từ 7/8-7/9, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, nhằm xử lý các vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ số hóa 280 mã số vùng trồng với khoảng 7.500 ha và 42 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu; đồng thời chuẩn hóa 338 mã số vùng trồng với khoảng 6.500 ha cùng hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ cấp mới. Sau chiến dịch, 100% dữ liệu sẽ được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Chiến dịch 30 ngày đêm góp phần hoàn thiện dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, việc ra mắt Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn và phát động Chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng có ý nghĩa chiến lược, cấp thiết trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, sầu riêng là ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk nhưng cũng đối mặt với yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

"Nếu chúng ta không quản lý chặt chẽ thông tin cập nhật, số hóa dữ liệu đủ để kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ NN&MT thì nguy cơ sẽ bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi mã số vùng trồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của địa phương, của doanh nghiệp mà trực tiếp là người trồng cây", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở NN&MT làm cơ quan thường trực; yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và đơn vị công nghệ khẩn trương chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai, không để ảnh hưởng đến xuất khẩu sầu riêng.

Hiện Đắk Lắk có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ năm nay ước đạt 500.000 tấn. Riêng niên vụ vừa qua, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh ước đạt hơn 1,1 tỷ USD.