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Kinh tế

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Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, khuyến khích sáp nhập

Luân Dũng

TPO - Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030 ngay trong tháng 8, khuyến khích hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp để phát huy lợi thế từng ngành kinh tế.

Yêu cầu trên được Chính phủ nêu rõ tại Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 7/8 về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 31/8.

Các doanh nghiệp (trừ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) và ba ngân hàng thương mại cổ phần gồm: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, các cơ quan đại diện chủ sở hữu phải gửi đề xuất kế hoạch về Bộ Tài chính trước ngày 12/8 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

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Ba ngân hàng lớn gửi đề xuất kế hoạch về Bộ Tài chính trước ngày 12/8. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính được giao tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/8 để xem xét phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030; trong quý IV năm nay phải báo cáo tình hình ban hành kế hoạch trên phạm vi toàn quốc.

Một nội dung đáng chú ý khác là công điện yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ việc tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), xây dựng cơ chế giám sát độc lập đối với quá trình chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp.

Chính phủ khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan đại diện chủ sở hữu đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước tập trung chỉ đạo, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm việc cơ cấu lại vốn nhà nước được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và không để thất thoát, lãng phí.

Luân Dũng
#vốn nhà nước #cơ cấu lại vốn #doanh nghiệp nhà nước #Chính phủ #sáp nhập doanh nghiệp #kế hoạch 2026-2030 #quản lý vốn #SCIC #ngân hàng

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