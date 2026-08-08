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Giá vàng nhẫn tăng cao hơn vàng miếng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (8/8), giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo giá thế giới. Thậm chí, giá vàng nhẫn có thương hiệu cao hơn vàng miếng SJC tới 2 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 141-144 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 144 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng nhẫn tăng cao hơn vàng miếng SJC (ảnh: Như Ý).

Giá vàng nhẫn có mức tăng mạnh hơn vàng miếng, cao hơn từ 500.000 đồng tới 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải có giá 142- 146 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,6 - 144,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.342 USD/ounce, tăng 100 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 138 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.463 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Giá USD tại ngân hàng lại có xu hướng giảm. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.150 - 26.430 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.070 - 26.100 đồng/USD (mua - bán), duy trì mức thấp hơn so với ngân hàng.

Ngọc Mai
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