Hanoi Metro lập kỷ lục về lượng khách và lợi nhuận

TPO - Sau 2 năm khai thác, đoạn trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đã vận hành gần 158.000 lượt tàu, phục vụ khoảng 14,2 triệu lượt khách. 6 tháng đầu năm, Hanoi Metro đạt hơn 33,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn ba lần cùng kỳ.

Theo báo cáo ngày 8/8 của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, trở thành tuyến metro thứ hai được đưa vào khai thác tại Hà Nội. Sau hai năm, tuyến đã vận hành gần 158.000 lượt tàu, bảo đảm an toàn và phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách, bình quân khoảng 30.000 khách mỗi ngày.

Lượng khách tiếp tục tăng trong năm nay. Từ ngày 1/1-8/8, tuyến phục vụ gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2025, khi con số này đạt hơn 3,52 triệu lượt.

Theo Hanoi Metro, kết quả này cho thấy nhu cầu sử dụng vận tải công cộng tại Hà Nội đang gia tăng, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thói quen đi lại của người dân theo hướng sử dụng các phương thức vận tải hiện đại và thân thiện với môi trường.

Cùng với lượng khách tăng, tình hình tài chính của Hanoi Metro cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt gần 547 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thậm chí cao hơn doanh thu cả năm trong giai đoạn ba năm đầu hoạt động 2021-2023. Trong tổng doanh thu, tiền bán vé đóng góp hơn 85 tỷ đồng, trong khi gần 462 tỷ đồng đến từ trợ giá.

Sau 2 năm khai thác, đoạn trên cao tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đã vận hành gần 158.000 lượt tàu, phục vụ khoảng 14,2 triệu lượt khách.

Sau khi trừ giá vốn, Hanoi Metro đạt gần 40 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận khoảng hơn 7%. Công ty còn ghi nhận 25 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 6% so với cùng kỳ, chủ yếu từ tiền lãi gửi ngân hàng.

Kết quả, Hanoi Metro lãi sau thuế hơn 33,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp hơn ba lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận bán niên cao nhất mà doanh nghiệp từng ghi nhận, đồng thời vượt lợi nhuận cả năm của giai đoạn 2015-2024.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Hanoi Metro đạt gần 8.030 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có khoảng 1.597 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.