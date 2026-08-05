Nhiều dự án năng lượng ở Quảng Trị 'lụt' tiến độ

TPO - Nhiều dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục chậm tiến độ, làm giảm năng lực sản xuất mới trong năm 2026. Để tháo gỡ khó khăn, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của tỉnh Quảng Trị, khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu. Tuy nhiên, ngành sản xuất và phân phối điện đang không đạt kỳ vọng, do nhiều dự án nguồn điện trọng điểm đồng loạt chậm tiến độ.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I chậm 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I dù đã hoàn thành đốt than lần đầu tổ máy số 1 từ đầu tháng 5, nhưng thời điểm phát điện thương mại phải lùi sang tháng 7 rồi tiếp tục giãn tiến độ tới tháng 10 tới đây, chậm 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổ máy số 2 cũng được điều chỉnh từ tháng 10 sang tháng 12 năm nay.

Trong khi đó, Dự án Thủy điện La Trọng đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, đang hiệu chỉnh thiết bị và chạy thử nghiệm 72 giờ, nhưng cũng phải lùi thời gian vận hành thương mại từ tháng 4 sang tháng 9 tới.

Dự án điện gió LIG - Hướng Hóa 1 điều chỉnh thời điểm phát điện thương mại từ tháng 6/2026 sang tháng 6/2027, không còn khả năng bổ sung sản lượng điện theo kế hoạch năm nay. Ngoài ra, dự án điện gió Hướng Phùng 1 cũng lùi tiến độ từ tháng 11/2026 sang quý I/2027.

Thủy điện La Trọng lùi thời gian vận hành từ tháng 4 sang tháng 9/2026.

UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, việc các dự án trên chậm tiến độ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm, làm giảm đáng kể dư địa tăng trưởng công nghiệp của địa phương.

Theo tính toán, riêng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I năm nay dự kiến chỉ phát khoảng 638 triệu kWh, bằng 31% kế hoạch đề ra. Vì vậy, sản xuất và phân phối điện không đạt, kéo theo giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp năm 2026 chỉ dự kiến tăng khoảng 7,8%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 21,27%.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,6%, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng quý III tăng 11,28% và quý IV tăng 14,29% so với cùng kỳ. Địa phương này cũng thừa nhận mức tăng trưởng này phụ thuộc rất lớn vào tiến độ các dự án động lực, giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và xây dựng.

Nhiều dự án điện gió phía Nam tỉnh Quảng Trị cũng chậm tiến độ so với dự kiến.

Trong bối cảnh các dự án nguồn điện tiếp tục chậm, Quảng Trị xác định sẽ tập trung thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, khai thác tối đa công suất các cơ sở hiện có, đồng thời đẩy nhanh các dự án mới có khả năng hoàn thành trong năm nhằm bù đắp phần thiếu hụt từ lĩnh vực sản xuất điện.

Các sở, ngành được giao theo dõi sát tiến độ từng dự án năng lượng trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu nối và thủ tục đầu tư.