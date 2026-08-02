Na '3 sao' Thái Nguyên

TPO - Xã La Hiên có hơn 300 ha trồng na, với sản lượng trên 3.300 tấn. Cây na của xã được trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP "3 sao" nên giá cao hơn khoảng 50% so với sản phẩm cùng loại.