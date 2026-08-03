Việt Nam lập Mạng lưới quy tụ chuyên gia AI người Việt toàn cầu

Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối quốc gia quản lý, điều phối hoạt động của Mạng lưới, trong đó Chủ tịch Mạng lưới là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung...

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3335/QĐ-BKHCN về việc thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu.

Ảnh minh hoạ: Wellington Steele.

Theo quyết định, Mạng lưới được thành lập nhằm thu hút, tập hợp và duy trì sự tham gia của đội ngũ chuyên gia AI người Việt trên toàn cầu; đồng thời thiết lập cơ chế dẫn dắt, đào tạo và chuyển giao tri thức theo chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực AI của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mạng lưới hướng tới tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia AI quốc tế để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, giải quyết những bài toán thực tiễn, phát triển các sản phẩm, giải pháp AI có tính ứng dụng cao và thúc đẩy thương mại hóa.

Ngoài ra, mục tiêu còn là huy động trí tuệ tinh hoa tham gia tư vấn hoạch định chính sách, thiết kế và đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các chương trình, nhiệm vụ, dự án AI trọng điểm, phục vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên của đất nước như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng, dữ liệu quốc gia.

Về tổ chức Mạng lưới, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối quốc gia quản lý, điều phối hoạt động. Chủ tịch Mạng lưới là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, định hướng chiến lược và bảo đảm sự gắn kết giữa Mạng lưới với các chương trình, nhiệm vụ phát triển AI cấp quốc gia.

Mạng lưới có các Phó Chủ tịch là những chuyên gia có uy tín và năng lực chuyên môn, có khả năng tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hội đồng cố vấn do Chủ tịch Mạng lưới quyết định thành lập, quy tụ các chuyên gia AI uy tín trong và ngoài nước, có nhiệm vụ tư vấn chiến lược, định hướng chuyên môn, đề xuất các hoạt động trọng tâm và kết nối chuyên gia với các nhiệm vụ, bài toán cụ thể của quốc gia.

Cơ quan thường trực của Mạng lưới là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai, điều phối và vận hành các hoạt động của Mạng lưới.

Về hoạt động, Mạng lưới sẽ chia sẻ tri thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia AI cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hoạt động hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ thực tập tại các phòng thí nghiệm hoặc dự án nghiên cứu; thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo bằng việc đưa tri thức từ phòng thí nghiệm ra thị trường; tư vấn hoạch định chính sách AI và phát triển các sản phẩm, ứng dụng AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về hoạt động, Mạng lưới sẽ chia sẻ tri thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia AI cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hoạt động hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ thực tập tại các phòng thí nghiệm hoặc dự án nghiên cứu; thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo bằng việc đưa tri thức từ phòng thí nghiệm ra thị trường; tư vấn hoạch định chính sách AI và phát triển các sản phẩm, ứng dụng AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời, Mạng lưới sẽ tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu thường niên nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng chuyên gia AI người Việt trên toàn thế giới.

Theo quyết định, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ tịch Mạng lưới trong việc tổ chức, điều phối hoạt động; xây dựng, quản lý và vận hành nền tảng số cùng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Mạng lưới.

Quỹ cũng sẽ tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu tư vấn, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để kết nối chuyên gia phù hợp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án và hoạt động đổi mới sáng tạo; đồng thời định kỳ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành Mạng lưới.

Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong việc phát triển Mạng lưới và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia.

Kinh phí triển khai các hoạt động của Mạng lưới được bảo đảm từ nguồn kinh phí hoạt động quản lý của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.