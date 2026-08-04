Vì sao Cần Thơ như 'tấm pin' năng lượng?

TPO - Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho rằng, Cần Thơ có vị trí chiến lược và tiềm năng năng lượng rất lớn, được xem như "tấm pin" năng lượng của Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, kết quả triển khai thời gian qua chưa đạt kỳ vọng, nếu để các điểm nghẽn kéo dài sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Đó là nhận định của ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, chiều 4/8.

Tiến độ các dự án điện chậm

UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố có 57 dự án nguồn điện, tổng công suất hơn 12.192 MW. Trong đó, đã vận hành 16 nhà máy với tổng công suất khoảng 2.504 MW; đang thi công 9 dự án; đã cấp chủ trương đầu tư 14 dự án. Còn 18 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại Cần Thơ còn một số khó khăn, như một số dự án nguồn điện trọng điểm chậm tiến độ. Tiến độ đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện truyền tải 500 kV và 220 kV chậm, chưa đồng bộ với tiến độ phát triển các dự án nguồn điện. Công tác giải phóng mặt bằng một số nơi chưa đạt yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, thành phố được xác định là trung tâm năng lượng của vùng ĐBSCL, với quy mô nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh hơn 12.000 MW. Đây là dư địa rất lớn để phát triển kinh tế, công nghiệp và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, ông Tuyên thừa nhận việc triển khai các dự án điện thời gian qua còn chậm, do vướng thủ tục, cơ chế triển khai và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Cần Thơ chưa đạt kỳ vọng, trong đó có việc chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, dự án năng lượng, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.



Để tháo gỡ, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ngành rà soát toàn bộ danh mục các dự án năng lượng để xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các cam kết sau khi đã được gia hạn. Trường hợp không bảo đảm tiến độ sẽ xem xét xử lý nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Cánh đồng điện gió ven biển ở Cần Thơ.

Đối với chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn, lãnh đạo Cần Thơ cam kết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành để tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt đối với Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II; sớm hoàn tất các hợp đồng mua bán khí để dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

Với các dự án điện gió và điện mặt trời, thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh vị trí một số dự án từ khu vực trên bờ sang khu vực ven biển hoặc ngoài khơi, nhằm giảm khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Đổi chủ đầu tư nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II?

Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho rằng, Cần Thơ có vị trí chiến lược và tiềm năng năng lượng rất lớn, được xem như tấm “pin năng lượng” của ĐBSCL. Tuy nhiên, kết quả triển khai thời gian qua chưa đạt kỳ vọng, nếu để các điểm nghẽn kéo dài sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Một dự án lớn có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Do vậy, ông Hoài đề nghị, Cần Thơ khẩn trương rà soát toàn diện các dự án để tháo gỡ các điểm nghẽn, không để ách tắc các thủ tục, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh nhất.

Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - phát biểu.

Với những kiến nghị của Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ trực tiếp phối hợp xử lý hoặc báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết. Về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các đơn vị trực thuộc bộ sớm rà soát, xử lý các vướng mắc liên quan đến phương án đấu nối, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai và sớm đưa dự án vào vận hành.

Với Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với TP. Cần Thơ báo cáo Chính phủ xem xét phương án thay đổi chủ đầu tư sau khi xử lý dứt điểm các vướng mắc với nhà đầu tư hiện tại. Trong đó, nghiên cứu giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư theo cơ chế đặc thù. Nếu được tháo gỡ kịp thời, dự án này có thể huy động nguồn vốn đầu tư khoảng 70.000-80.000 tỷ đồng trước năm 2030.

Ông Trương Thanh Hoài cũng đề nghị Cần Thơ ưu tiên đầu tư điện gió ngoài khơi. Nếu phát triển với quy mô đủ lớn, giá thành điện gió sẽ từng bước giảm, tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp mới, như sản xuất hydro xanh, amoniac, hóa chất và vật liệu phục vụ chuyển đổi năng lượng.