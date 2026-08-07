Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Nhiệt điện Vĩnh Tân gây bụi, mùi khét, ồn

TPO - Dù kết quả quan trắc cho thấy khí thải từ các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vẫn nằm trong quy chuẩn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa nhận người dân khu vực giáp ranh vẫn chịu ảnh hưởng bởi bụi, mùi khét và tiếng ồn, đặc biệt khi có gió mùa và lốc xoáy. Bộ này cho biết đang tiếp tục kiểm kê, mô hình hóa lan truyền bụi, khí thải để đánh giá toàn diện tác động và làm cơ sở xử lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo phản ánh của cử tri, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân nhiều năm qua thường xuyên phát sinh tiếng ồn, mùi khét; vào mùa gió Đông Bắc còn xuất hiện bụi đen phát tán vào khu dân cư. Một số hộ dân sinh sống giáp ranh nhà máy cho biết tình trạng này ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, đặc biệt là trẻ em thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp. Dù đã nhiều lần kiến nghị, vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Bộ NN&MT cho biết Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hiện có 4 nhà máy nhiệt điện đang vận hành gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng với tổng công suất thiết kế là 4.284 MW.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Bốn nhà máy này đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường. Từ năm 2018 đến nay, Bộ duy trì Tổ giám sát môi trường với sự tham gia của cơ quan quản lý trung ương và địa phương, định kỳ kiểm tra 1-2 lần mỗi năm. Qua giám sát, các nhà máy đã bổ sung nhiều biện pháp che chắn tại khu vực băng tải than, kho than, bãi xỉ và tuyến vận chuyển tro xỉ nhằm hạn chế phát tán bụi.

Theo Bộ NN&MT, các nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, truyền dữ liệu liên tục về cơ quan quản lý; công khai kết quả quan trắc; tăng cường tiêu thụ tro xỉ, che chắn phương tiện vận chuyển và đầu tư mở rộng mái che kho than tại một số nhà máy trong giai đoạn 2024-2025.

Tuy nhiên, Bộ NN&MT cũng thừa nhận dù nồng độ các thông số ô nhiễm như bụi, SOx, CO, NOx đều nằm trong giới hạn quy chuẩn, lưu lượng khí thải rất lớn kết hợp với đặc điểm khí hậu có gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc và lốc xoáy khiến khu vực dân cư giáp ranh vẫn thường xuyên chịu tác động của bụi, bụi than, mùi khét và tiếng ồn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ NN&MT cho biết đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương cũng đã thành lập tổ công tác để theo dõi, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân.

Theo Bộ NN&MT, thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đồng thời tổ chức kiểm kê tổng lượng bụi, khí thải, quan trắc môi trường xung quanh và mô hình hóa quá trình lan truyền ô nhiễm để đánh giá đầy đủ nguyên nhân, mức độ và phạm vi ảnh hưởng. Kết quả sẽ được thông tin tới UBND tỉnh Lâm Đồng để có giải pháp xử lý phù hợp.