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An Giang:

Khi nào chạy thử đường sắt gần 9.000 tỷ ở Phú Quốc?

Lộc Liên

TPO - Dự án đường sắt nhẹ Phú Quốc (LRT Phú Quốc) giai đoạn 1 đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương suốt 3 ca liên tục, hướng tới mục tiêu vận hành thử nghiệm vào tháng 6/2027.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, tính đến đầu tháng 8 này, dự án LRT Phú Quốc tại tỉnh An Giang đã giải ngân thực tế 1.800 tỷ đồng, tương đương gần 29% tổng mức đầu tư. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, với tổng chiều dài toàn tuyến đạt gần 18 km.

Tuyến LRT khởi công cuối năm 2025 dài gần 18 km, đi qua 6 nhà ga, bao gồm một ga ngầm hiện đại ngay tại Trung tâm Hội nghị APEC. Với đoàn tàu 3 toa chạy bằng năng lượng sạch đạt vận tốc 100 km/h, thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực APEC sẽ được rút ngắn kỷ lục chỉ còn 18-20 phút.

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Dự án đường sắt nhẹ Phú Quốc sẽ vận hành chạy thử nghiệm vào giữa năm 2027. Ảnh minh họa: AI.

Để kịp hoàn thành phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, hơn 600 kỹ sư, giám sát và công nhân đang đồng loạt thi công tại các hạng mục cầu, hầm và nền đường.

Dự kiến, dự án sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt đường ray trên mặt đất vào cuối tháng 8 này, sau đó tiếp tục lắp ray đoạn đi trên cao và dưới hầm vào tháng 10. Giai đoạn tháng 1-2/2027, những đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về Phú Quốc để lắp đặt thiết bị. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện cơ bản và chạy thử nghiệm vào tháng 6/2027 trước khi chính thức khai thác thương mại vào tháng 8/2027.

Để bảo toàn tiến độ, các nhà thầu phải liên tục đối phó với mùa mưa Đảo Ngọc gây ngập úng nghiêm trọng và cản trở thoát nước. Ngoài ra, tại phân đoạn hầm 1 và hầm 2, địa chất đất đá quá cứng không thể đóng hay ép cừ thép, buộc nhà thầu phải chuyển sang phương án đào mở. Giải pháp này làm tăng nguy cơ sạt lở hai bên vách hầm và đọng nước mỗi khi mưa lớn, buộc lực lượng thi công phải bơm hút nước và múc đất sạt lở liên tục.

Bên cạnh đó, dự án còn vướng giao cắt với các hạ tầng kỹ thuật hiện hữu gồm đường điện và đường cấp nước chính của thành phố. Việc triển khai đồng thời LRT Phú Quốc và nâng cấp đường tỉnh ĐT.975 cũng gặp khó trong khâu phối hợp, đặc biệt khi hệ thống thoát nước chung của khu vực đang xây dựng.

Lộc Liên
#đường sắt nhẹ #Phú Quốc #dự án giao thông #đường sắt ở Phú Quốc

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