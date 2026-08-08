EVN hết lỗ lũy kế, nhiều doanh nghiệp Nhà nước báo lãi nghìn tỷ

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong nửa đầu năm hoạt kinh doanh có lợi nhuận và đến cuối tháng 6 đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ giai đoạn 2022-2023. Cùng thời điểm, hàng loạt “ông lớn” Nhà nước cũng báo lãi hàng nghìn tỷ đồng.

EVN xử lý hết lỗ lũy kế

Theo báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 vừa được EVN gửi Bộ Tài chính, tình hình tài chính của tập đoàn tiếp tục cải thiện sau bước phục hồi mạnh trong năm 2025.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm của toàn EVN ước đạt gần 353.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Công ty mẹ EVN đạt gần 296.000 tỷ đồng, tăng 13,6%.

EVN không công bố con số lợi nhuận cụ thể trong nửa đầu năm, song cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh “có lợi nhuận”. Đáng chú ý, đến ngày 30/6, tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ trong giai đoạn 2022-2023, cân đối được tài chính và bảo toàn vốn Nhà nước.

Đây là bước chuyển đáng kể về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp điện lực lớn nhất cả nước sau giai đoạn 2022-2023 gặp nhiều khó khăn và phát sinh khoản lỗ lớn.

Trước đó, năm 2025 đánh dấu sự đảo chiều mạnh về kết quả kinh doanh của EVN. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty mẹ EVN đạt lợi nhuận sau thuế gần 39.800 tỷ đồng, song đến cuối năm vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 5.600 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp Nhà nước báo lãi nghìn tỷ

Không chỉ EVN, bức tranh kinh doanh nửa đầu năm của nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm quyền chi phối cũng ghi nhận những khoản lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý là Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, lũy kế 6 tháng, VEAM đạt doanh thu thuần gần 2.600 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu chỉ ở mức hơn 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của VEAM lên tới hơn 4.100 tỷ đồng, tăng khoảng 17%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.000 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ VEAM đạt hơn 3.950 tỷ đồng.

Sở dĩ lợi nhuận vượt xa doanh thu thuần bởi nguồn đóng góp lớn của các công ty liên doanh, liên kết. Trong nửa đầu năm, phần lãi từ nhóm này mang về cho VEAM hơn 3.520 tỷ đồng, tăng khoảng 15% và tương đương gần 86% lợi nhuận trước thuế. Doanh thu tài chính cũng đạt gần 540 tỷ đồng, tăng khoảng 27%.

Một doanh nghiệp Nhà nước khác ghi nhận lợi nhuận tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Nhiều doanh nghiệp phân bón lãi lớn trong nửa đầu năm.

Nửa đầu năm, VNPT đạt doanh thu thuần gần 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 17,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng trên 24%.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận tăng mạnh. Sáu tháng đầu năm, doanh thu ước đạt gần 39.600 tỷ đồng, tăng 10,2%.



Đáng chú ý, lợi nhuận toàn tập đoàn ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 54% và bằng 110% kế hoạch năm 2026. Như vậy, chỉ sau nửa chặng đường, Vinachem đã vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Kết quả tích cực xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp thành viên. Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 15 lần, Đạm Ninh Bình tăng gấp 10 lần. Một loạt đơn vị khác như Hóa chất Việt Trì, Văn Điển, Phân bón Miền Nam và Cao su Miền Nam cũng ghi nhận lợi nhuận tăng từ 37-67%.

Một cái tên đáng chú ý khác là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Nửa đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 17.200 tỷ đồng, tăng khoảng 12%. Lợi nhuận gộp tăng từ gần 2.600 tỷ đồng lên khoảng 3.160 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Vinataba báo lợi nhuận trước thuế hơn 1.650 tỷ đồng, tăng trên 60% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.340 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - CTCP (BSR) cho biết, đạt doanh thu thuần hơn 104.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 52%. Lợi nhuận sau thuế lên tới khoảng 15.700 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) cũng ghi nhận doanh thu thuần hơn 81.000 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 8.800 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất hệ sinh thái Petrovietnam.