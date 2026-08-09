'Làn sóng' gom cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp chưa dừng lại

TPO - Bà Nguyễn Tuyết Hoa - Phó Tổng Giám đốc DICERA Holdings đăng ký mua 60.000 cổ phiếu DC4, ông Chu Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc DC4 cũng đăng ký mua vào 40.000 cổ phiếu. Tổ chức liên quan ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Digiworld đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DGW.

Tuần qua, VN-Index tăng 32,28 điểm lên 1.768,06 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HoSE chỉ đạt 693 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 18.295 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 22,19 điểm lên mức 293,44 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10,3 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng gần 2.250 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại bán ròng 3,26 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 88 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 0,64 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 12 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 3-7/8 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng hơn 14 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng gần 2.150 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục mua cổ phiếu

Bà Nguyễn Tuyết Hoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DICERA Holdings (mã chứng khoán: DC4) - đăng ký mua 60.000 cổ phiếu DC4 để nâng sở hữu lên 0,33% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12-31/8.

Hai Phó Tổng Giám đốc DICERA Holdings đăng ký mua cổ phiếu DC4.

Trước đó, ông Chu Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc DC4 - cũng đăng ký mua vào 40.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,03% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/8-10/9.

Công ty CP Created Future, tổ chức liên quan ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) - đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DGW để nâng sở hữu lên 32,38% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/8-10/9. Ước tính, Created Future sẽ chi khoảng 79 tỷ đồng để mua vào 2 triệu cổ phiếu DGW.

Công ty CP Quản lý quỹ HD đã mua thêm 2.938.860 cổ phiếu của Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã chứng khoán: PET) để nâng sở hữu lên 18,74% vốn điều lệ.

Trước đó, VietinBank Capital cũng liên tục mua vào để nâng sở hữu tại Petrosetco. Cụ thể, ngày 4/6, VietinBank Capital chi khoảng 495 tỷ đồng để mua 9,35 triệu cổ phiếu PET, nâng sở hữu lên 13,45% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco.

Đến ngày 22/7, VietinBank Capital tiếp tục mua thêm 5,9 triệu cổ phiếu PET. Ngày 29/7, quỹ này mua thêm 2,59 triệu cổ phiếu PET để nâng sở hữu lên 19% vốn điều lệ Petrosetco. Như vậy, hai quỹ này đã sở hữu tới 37,74% vốn điều lệ tại Petrosetco.

Lộc Trời tiếp tục lỡ hẹn

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) phải gia hạn việc công bố báo cáo tài chính quý II năm nay. Lộc Trời cho biết, công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố báo cáo tài chính quý II đúng thời hạn.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024 kéo dài đến nay, Lộc Trời vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY cho năm tài chính 2024, dự kiến sớm công bố báo cáo.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu LTG vào diện đình chỉ giao dịch trên UPCoM, hiệu lực từ ngày 26/6. Lý do, tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Lộc Trời không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tập đoàn Lộc Trời phải gia hạn công bố báo cáo tài chính quý II/2026.

Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group - mã chứng khoán: SBG) miễn nhiệm chức Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Thảo, có hiệu lực từ ngày 17/8. Ở chiều ngược lại, Siba Group sẽ bổ nhiệm chính thức bà Cao Thị Hà vào vị trí Kế toán trưởng.

Bà Hà không sở hữu cổ phiếu SBG trước khi bổ nhiệm. Từ năm 2017-2025, bà Cao Thị Hà giữ vị trí Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hoà Phát.

Công ty CP Janus Group (mã chứng khoán: TCO) bổ nhiệm ông Nguyễn Thế An làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay thế ông Ching Heng Hoe. Sau khi rời ghế tổng giám đốc, Ching Heng Hoe được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị TCO, thay ông Nguyễn Thái Huy từ ngày 5/8.

Ông Nguyễn Thế An năm nay 38 tuổi, có 3 năm làm Kế toán trưởng tại TCO. Trước đó, ông An từng gắn bó với Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang (mã chứng khoán: ANT) khi nắm chức thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Ông Ching Heng Hoe xuất hiện tại Janus Group kể từ đại hội cổ đông thường niên vào tháng 3 năm nay. Khi đó, ông Ching Heng Hoe được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 rồi giữ chức Phó Chủ tịch. Đến tháng 5, TCO bổ nhiệm ông Ching Heng Hoe làm tổng giám đốc.