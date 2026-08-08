Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào

Sáng ngày 8/8, tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, huyện Paksong, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính đoàn viên, thanh niên đã dành những phút giây lắng đọng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng lực lượng cách mạng Lào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của hai đất nước.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Thông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Những dấu tích lịch sử tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào là minh chứng sâu sắc cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc trong những năm tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập, tự do.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả tính mạng cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là sự tri ân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những giá trị cao đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh cao cả.

Đặc biệt, trong phút mặc niệm, không gian tại Đài tưởng niệm trở nên lắng đọng. Những gương mặt trẻ, những đoàn viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ với niềm xúc động và lòng thành kính.

Lễ dâng hoa, dâng hương là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa tuổi trẻ Việt Nam và Lào.

Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào tại huyện Paksong, tỉnh Champasak được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2014 trên diện tích hơn 4 ha với 13 hạng mục chính. Sau đó, công trình tiếp tục được triển khai các giai đoạn nâng cấp, tôn tạo khuôn viên (như giai đoạn 3 hoàn thành vào giữa năm 2025).