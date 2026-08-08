Phát lộ loạt vi phạm kinh doanh của Bảo Tín Mạnh Hải, vàng Mi Hồng

TPO - Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị khoảng hơn 2.080 tỷ đồng, có khối lượng và giá trị giao dịch lớn bất thường, sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Nhiều vi phạm trong kinh doanh vàng

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo ban hành kết luận thanh tra. Ảnh: TTCP.

Kết luận thanh tra cho thấy, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng cùng một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác có nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, thời gian qua công tác quản lý thị trường vàng đã đạt một số kết quả nhất định như kiểm soát hoạt động mua bán vàng miếng, hạn chế sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và tăng cường thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vàng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Đối với Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp nhận đặt cọc của khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định trong giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Doanh nghiệp này cũng kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vi phạm về phòng chống rửa tiền như: xây dựng quy định nội bộ chưa đúng quy định, báo cáo thiếu giao dịch có giá trị lớn, thu thập và cập nhật thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và không áp dụng các biện pháp kiểm soát tương ứng. Những vi phạm này dẫn đến việc phải xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Doanh nghiệp cũng vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử khi đăng ký lại website chậm so với quy định, công khai chưa đầy đủ thông tin về giá mua, giá bán và các chi phí liên quan. Đồng thời, doanh nghiệp hạch toán, kê khai thuế chưa đúng, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; đồng thời vi phạm quy định về công bố thông tin trên website, cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho khách hàng và phòng chống rửa tiền.

Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Kết quả cho thấy SJC vi phạm quy định về kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận còn lại của năm 2024.

Chuyển thông tin sang Bộ Công an

Theo cơ quan thanh tra, SJC kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung thuế đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Đối với PNJ, Thanh tra Chính phủ xác định hai doanh nghiệp kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung thuế đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Nhiều doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Ảnh minh họa.

Theo cơ quan thanh tra, một trong những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, vi phạm là cơ chế quản lý thị trường vàng giai đoạn 2023-2025 còn nhiều bất cập; việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu còn hạn chế; chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường vàng; thiếu quy định pháp lý cụ thể để xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng thị trường.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng Ngân hàng Nhà nước chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường vàng một cách khoa học và chủ động, phục vụ công tác điều hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để xem xét, xử lý. Trong đó, cơ quan thanh tra chuyển thông tin về việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị khoảng hơn 2.080 tỷ đồng. Theo kết luận, các giao dịch này có khối lượng và giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin liên quan đến việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Đáng chú ý, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm và có tính chất phổ biến, dẫn đến số thuế GTGT nộp thiếu tạm tính hơn 28 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng thị trường, găm hàng, đầu cơ, trục lợi và kinh doanh trái phép.

Các doanh nghiệp được thanh tra phải khắc phục các vi phạm, chấn chỉnh công tác quản trị, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.