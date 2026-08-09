Gần 70 gian hàng hội tụ tại hội chợ thương mại phường Nếnh

Tối 8/8, Hội chợ Xúc tiến Thương mại – Dịch vụ và Đầu tư phường Nếnh (Bắc Ninh) năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nếnh.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ và các tập thể vũ công đến từ vùng đất Bắc Ninh. Trong đó, trống hội chào mừng và màn múa “Nguyên khí Kinh Bắc” mang đến không khí sôi động, đồng thời tái hiện những giá trị văn hóa, truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của quê hương Bắc Ninh, gắn với hình tượng danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nếnh, nhấn mạnh hội chợ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian giao thương, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.

Theo lãnh đạo phường Nếnh, thông qua hội chợ, các đơn vị tham gia có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và kết nối cung cầu.

UBND phường Nếnh cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững.

Hội chợ Xúc tiến Thương mại – Dịch vụ và Đầu tư phường Nếnh năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 11/8, với quy mô gần 70 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, từ sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, thực phẩm, ẩm thực đến hàng thủ công mỹ nghệ, công nghệ, tài chính, bất động sản và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Không chỉ là nơi mua bán, hội chợ còn được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trực tiếp tiếp cận khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Trong những ngày diễn ra hội chợ, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức, tạo không gian trải nghiệm, mua sắm và giao lưu văn hóa sôi động cho người dân, du khách.

Hội chợ phường Nếnh thu hút 70 gian hàng.

Nghi thức khai mạc được tổ chức trang trọng, đánh dấu thời điểm chính thức mở đầu chuỗi hoạt động của hội chợ. Với sự chuẩn bị chu đáo, các sản phẩm phong phú và nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình được kỳ vọng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời thúc đẩy giao thương trên địa bàn phường Nếnh.

Thông qua hội chợ, địa phương hướng tới đưa các sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh thương mại - dịch vụ của phường Nếnh; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đặc biệt, việc quy tụ gần 70 gian hàng trong và ngoài tỉnh không chỉ mở rộng không gian quảng bá sản phẩm mà còn tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hình thành những mối liên kết thương mại mới.