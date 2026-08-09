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Giá vàng hôm nay (9/8): Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng niêm yết khác lạ

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước biến động trái chiều. Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải quay đầu giảm 800.000 đồng/lượng nhưng vẫn được niêm yết cao hơn vàng miếng SJC. Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục gây chú ý khi bán vàng miếng SJC thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhiều doanh nghiệp lớn.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... giá bán vàng miếng SJC cũng được giữ ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,5 - 143 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán ra tại Mi Hồng thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung của nhiều doanh nghiệp.

Không chỉ có giá bán thấp hơn, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng được thu hẹp đáng kể, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh này thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá niêm yết giữa các thương hiệu cũng có sự chênh lệch đáng kể. Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

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Giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn vàng miếng SJC.

Dù giảm giá, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải vẫn cao hơn giá bán vàng miếng SJC tại chính hệ thống này.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC có giá 140,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8/8, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng cùng một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết đã chuyển hồ sơ, thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật của những công ty này sang Bộ Công an để xác minh.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng 9/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.463 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.150 - 26.430 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm so với trước đó.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 26.070 - 26.100 đồng/USD, thấp hơn đáng kể so với giá bán USD tại ngân hàng.

Ngọc Mai
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