Vỉa hè Quy Nhơn bị chiếm dụng

TPO - Vỉa hè ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gần như bị lấn chiếm 100%. Không ít người nghiễm nhiên xem phần vỉa hè trước nhà như “của riêng”, biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, giữ xe.
Vỉa hè bị lấn chiếm, chật chội, người đi bộ không còn lối đi buộc phải bước xuống lòng đường.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, vào buổi chiều, nhiều cửa hàng tại Quy Nhơn bắt đầu bày bàn ghế tràn ra vỉa hè để kinh doanh. Không gian vốn dành cho người đi bộ nhanh chóng bị thu hẹp.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết địa phương đã xây dựng phương án cụ thể, trong đó phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, đồng thời tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Những trường hợp đã cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Vỉa hè trên một số tuyến đường biến thành nơi đậu xe, kinh doanh ăn uống.