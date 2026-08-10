Vỉa hè Quy Nhơn bị chiếm dụng

TPO - Vỉa hè ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gần như bị lấn chiếm 100%. Không ít người nghiễm nhiên xem phần vỉa hè trước nhà như “của riêng”, biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, giữ xe.