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Vỉa hè Quy Nhơn bị chiếm dụng

Trương Định

TPO - Vỉa hè ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gần như bị lấn chiếm 100%. Không ít người nghiễm nhiên xem phần vỉa hè trước nhà như “của riêng”, biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, giữ xe.

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Vỉa hè ở nhiều tuyến đường tại Quy Nhơn đang bị lấn chiếm, biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, giữ xe. Không ít người nghiễm nhiên xem phần vỉa hè﻿ trước nhà như “của riêng”, khiến không gian dành cho người đi bộ ngày càng bị thu hẹp, thậm chí có nơi gần như không còn lối đi.
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Vỉa hè bị lấn chiếm, chật chội, người đi bộ không còn lối đi buộc phải bước xuống lòng đường.
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Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - thẳng thắn chỉ ra thực trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra phổ biến tại khu vực trung tâm Quy Nhơn, điều này ảnh hưởng đến trật tự đô thị và hình ảnh du lịch﻿ của địa phương.
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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn - cũng thấy rằng vỉa hè Quy Nhơn gần như bị lấn chiếm 100%. Ông yêu cầu địa phương cần có kế hoạch xử lý, bảo đảm có vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc xử lý cũng cần hài hòa giữa yêu cầu quản lý và sinh kế của người dân.
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Theo ghi nhận của Tiền Phong, vào buổi chiều, nhiều cửa hàng tại Quy Nhơn bắt đầu bày bàn ghế tràn ra vỉa hè để kinh doanh. Không gian vốn dành cho người đi bộ nhanh chóng bị thu hẹp.
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Liên quan vấn đề này, thời gian qua, các lực lượng của phường Quy Nhơn cũng thường xuyên ra quân xử lý, lập lại trật tự﻿. Tuy nhiên, có thể thấy vấn đề tái diễn ngay sau đó.
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Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết địa phương đã xây dựng phương án cụ thể, trong đó phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, đồng thời tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Những trường hợp đã cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
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Theo ông Toàn, địa phương đang tập trung xử lý tại tuyến Xuân Diệu, Nguyễn Huệ, các tuyến đường ngang từ Nguyễn Huệ ra Xuân Diệu và một số tuyến đường chính trên địa bàn.
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Vỉa hè trên một số tuyến đường biến thành nơi đậu xe, kinh doanh ăn uống.
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Vỉa hè công viên trở thành nơi kinh doanh, ăn uống.
Trương Định
#vỉa hè #Quy Nhơn #lấn chiếm #lấy lại vỉa hè #kinh doanh ăn uống #lập lại trật tự #đường Xuân Diệu

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