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Người lính

Syria và Nga đạt thỏa thuận về hai căn cứ trọng yếu ở Địa Trung Hải

Quỳnh Như

TPO - Syria và Nga đạt thỏa thuận về tương lai hai căn cứ chiến lược Hmeimim và Tartus, theo đó Damascus tiếp quản các cơ sở này cho mục đích dân sự, trong khi hoạt động quân sự của Moscow được chuyển hướng sang hợp tác đào tạo.

Bộ Ngoại giao Syria ngày 10/8 cho biết nước này và Nga đã đạt thỏa thuận về tương lai hai căn cứ chiến lược Hmeimim và Tartus trên bờ biển phía đông Địa Trung Hải, trong một bước đi được cho là sẽ định hình lại sự hiện diện của Moscow tại Syria.

Theo thỏa thuận, Syria sẽ tiếp quản căn cứ không quân Hmeimim gần Latakia và khu vực cảng thương mại tại Tartus để quản lý dưới sự điều hành của chính quyền dân sự. Các cơ sở quân sự tại hai địa điểm này sẽ được chuyển đổi thành "trung tâm huấn luyện và đào tạo chung".

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Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Hmeimim.

Bộ Ngoại giao Syria mô tả thỏa thuận là một bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán kéo dài khoảng một năm rưỡi, đồng thời cho biết đây là sự “tái tổ chức sự hiện diện của Nga” dọc bờ biển Syria.

"Động thái này đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu khoảng một năm rưỡi trước, mở đường cho một giai đoạn mới trong quan hệ Syria-Nga", tuyên bố cho biết.

Hiện Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận về thỏa thuận này.

Hmeimim và Tartus từng là những tiền đồn quân sự quan trọng của Nga tại Địa Trung Hải.

Năm 2015, Nga đã quyết định triển khai quân đội tới Syria để hỗ trợ chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hai năm sau, hai nước ký gia hạn hợp đồng thuê 49 năm bao gồm việc Nga sử dụng căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia và một trung tâm hỗ trợ hậu cần ở Tartus, cả hai căn cứ đều nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, tương lai của những căn cứ này trở nên bất định.

Quỳnh Như
CNN
#Syria #Nga #căn cứ chiến lược #Hmeimim #Tartus #Địa Trung Hải #hợp tác quân sự

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