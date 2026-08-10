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Chủ tịch tỉnh An Giang: Có thông tin liệt sĩ ở đâu, xác minh ngay ở đó

Nhật Huy - Lê Vy

TPO - Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu, các lực lượng khi có thông tin về liệt sĩ phải khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập, không để chậm trễ. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước ngày 30/4/2027.

Chiều 10/8, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh (1 hài cốt xác định được danh tính).

Bước vào giai đoạn mùa khô 2026 - 2027, từ ngày 29/7 đến 7/8, các Đội K92 và K93 tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát 20 nghĩa trang có hơn 15.700 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 8/8, đã lấy hơn 2.200 trường hợp. Mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước ngày 30/4/2027.

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Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, có thông tin ở đâu phải triển khai ngay, không để chậm trễ. Đối với những thông tin chưa rõ, tiếp tục xác minh, đối chiếu, không để bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào.

Đối với những khu vực có nhiều nguồn thông tin, nhưng qua nhiều năm vẫn chưa xác định được chính xác vị trí, cần tổ chức hội thảo, mở rộng thu thập thông tin, như khu vực Tràm Dù (rừng Tràm 800).

Ông Mừng cũng yêu cầu, phát huy vai trò của báo chí, công nghệ trong tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Những khu vực cần xác minh phải được thông tin rộng rãi để nhận nguồn tin từ nhân dân, cựu chiến binh trên cả nước. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, khi phát hiện di vật, thông tin có giá trị phải kịp thời thông tin, mở rộng khả năng tìm kiếm thân nhân.

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Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trong nước. Ảnh: P. Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ, có thể đề nghị Quân khu 9 hỗ trợ thêm. Về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh phối hợp các địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp chưa lấy được mẫu.

Về nguồn kinh phí, ông Mừng giao Sở Tài chính chủ động tham mưu, không để thiếu kinh phí làm chậm tiến độ nhiệm vụ.

Nhật Huy - Lê Vy
#An Giang #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #xác định danh tính #Chủ tịch An Giang Hồ Văn Mừng #Ban Chỉ đạo 515 #quy tập

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