Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn với Colombia trong thảm họa động đất

TPO - Được tin vụ động đất ngày 10/8 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Colombia, ngày 11/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn tới Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Omar Bula Escobar.

Trong sáng 10/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Colombia để nắm bắt tình hình. Tính đến chiều ngày 10/8, toàn bộ cộng đồng người Việt ở địa bàn đều an toàn.

Đại sứ quán đã triển khai ngay các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân theo quy định.

Công dân Việt Nam có yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp đề nghị liên lạc với Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao +84981848484 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia +58 4242674447 để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: AP

Trận động đất mạnh 7.4 độ xảy ra ở miền tây Colombia, đã làm ít nhất 132 người thiệt mạng, 570 người bị thương và hàng nghìn người được báo mất tích.

Hiện các đội cứu hộ đang chạy đua để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Nhiều tòa nhà đổ sập, trong đó có khu dành cho trẻ em và sơ sinh của một bệnh viện ở TP Cali. Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và điều động quân đội đến khu vực.

Tâm chấn động đất nằm ở San José del Palmar - khu vực chưa phát triển ở miền tây Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 150 dặm về phía tây.

Cơ quan Khảo sát địa chất Colombia cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Sau trận động đất chính đã xảy ra 21 dư chấn.

Nhiều quốc gia thuộc châu Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Colombia trong công tác cứu hộ, y tế và cung cấp vật tư.