Xử phạt tài xế vận chuyển, mua bán lợn rừng

TPO - Lực lượng bảo vệ rừng và kiểm lâm tại Quảng Trị vừa phát hiện một tài xế sử dụng ô tô tải, vận chuyển trái pháp luật một cá thể lợn rừng trên tuyến tỉnh lộ 562, qua xã Phong Nha.

Chiều 11/8, thông tin từ Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển, mua bán động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Xử phạt tài xế 6 triệu đồng về hành vi mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo đó, Trạm Bảo vệ rừng số 6 và Đội Bảo vệ rừng Cơ động thuộc Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phong Nha tiến hành kiểm tra trên tuyến tỉnh lộ 562 (đường 20), đoạn qua xã Phong Nha.

Qua kiểm tra một xe ô tô tải, lực lượng chức năng phát hiện tài xế đang vận chuyển trái pháp luật một cá thể lợn rừng (tên khoa học Sus scrofa). Vụ việc sau đó được lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hạt Kiểm lâm Phong Nha đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế tổng số tiền 6 triệu đồng. Trong đó, phạt 3 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và 3 triệu đồng về hành vi mua bán lâm sản trái pháp luật.

Cá thể lợn rừng (tên khoa học Sus scrofa) bị buôn bán và vận chuyển trái phép.

Theo Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới, vụ việc là kết quả của việc triển khai quy chế phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và lực lượng kiểm lâm trên địa bàn.

Các lực lượng đang tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đặc biệt là tình trạng săn bắt, vận chuyển và mua bán động vật rừng trái pháp luật.