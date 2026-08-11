Công an xác minh thông tin vụ 2 cô gái bị đánh sau va chạm giao thông

TPO - Cơ quan Công an đang xác minh làm rõ thông tin phản ánh về việc 2 cô gái bị đánh sau va chạm giao thông tại khu vực đường Cienco5, Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh vào khoảng hơn 21h ngày 9/8, hai cô gái đi qua khu vực đường Cienco5, gần trường Xanh Tuệ Đức, KĐT Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội).

Lúc này, 2 cô gái bị một nhóm khoảng 8 thanh niên đi 4 xe máy tông vào xe, và sau đó hành hung. Sự việc dừng lại khi có người đi đường đến, nhóm thanh niên cũng rời đi.

Vụ việc khiến 2 cô gái bị trầy xát người.

Theo một nguồn tin của phóng viên, hiện gia đình 2 cô gái đã trình báo cơ quan Công an. Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Bình Minh cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh, và làm việc với những người liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.