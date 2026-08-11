Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an xác minh thông tin vụ 2 cô gái bị đánh sau va chạm giao thông

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Công an đang xác minh làm rõ thông tin phản ánh về việc 2 cô gái bị đánh sau va chạm giao thông tại khu vực đường Cienco5, Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

untitled.jpg
Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh vào khoảng hơn 21h ngày 9/8, hai cô gái đi qua khu vực đường Cienco5, gần trường Xanh Tuệ Đức, KĐT Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội).

Lúc này, 2 cô gái bị một nhóm khoảng 8 thanh niên đi 4 xe máy tông vào xe, và sau đó hành hung. Sự việc dừng lại khi có người đi đường đến, nhóm thanh niên cũng rời đi.

Vụ việc khiến 2 cô gái bị trầy xát người.

Theo một nguồn tin của phóng viên, hiện gia đình 2 cô gái đã trình báo cơ quan Công an. Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Bình Minh cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh, và làm việc với những người liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà
#xác minh vụ xô xát giao thông #bạo lực sau va chạm giao thông #phản ánh vụ hành hung tại Hà Nội #quản lý an ninh khu đô thị #nguyên nhân mâu thuẫn cá nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe