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Multimedia

Colombia tan hoang sau động đất 7,4 độ, hơn 700 người thương vong

Quỳnh Như

TPO - Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, 570 người bị thương và hàng chục công trình đổ sập. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt, trong khi chính phủ ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và huy động quân đội tham gia ứng phó.

Theo Hiệp hội các thủ đô Colombia, ít nhất 132 người đã thiệt mạng và 570 người bị thương sau trận động đất xảy ra vào sáng sớm thứ Hai tại miền tây nước này. Riêng thành phố Pereira ghi nhận 60 trường hợp tử vong.

Năm thủ phủ trên cả nước đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhà chức trách cho biết 86 tòa nhà bị sập và 7 sân bay phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của động đất.

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Khung cảnh tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng trở nên hoang tàn khi các công trình đổ xuống, trong đó có khu nhi khoa và sơ sinh của một bệnh viện ở Cali. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

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Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và điều động binh sĩ tới các khu vực chịu ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

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Manizales, thuộc tỉnh Caldas, là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất. Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo cho biết ông sẽ tới thành phố này để trực tiếp lãnh đạo Bộ Chỉ huy Thống nhất, điều phối các hoạt động ứng phó.

"Thời điểm khó khăn mà chúng ta đang đối mặt đòi hỏi sự đoàn kết và hành động", ông Restrepo viết trên mạng xã hội.

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Phó Tổng thống Colombia cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để tiếp nhận nguồn lực và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

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Trong khi đó, Mỹ cam kết viện trợ 15,5 triệu USD cho Colombia nhằm hỗ trợ nơi trú ẩn, thực phẩm, công tác bảo vệ và đánh giá thiệt hại sau động đất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Colombia xác định và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết tại những khu vực bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi cùng cầu nguyện với người dân Colombia và sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Abelardo de la Espriella", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

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Quỳnh Như
CNN
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