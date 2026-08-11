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Bắt 'trùm' mua bán, tiêu thụ cát bất hợp pháp ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do đã sử dụng vỏ bọc công ty để mua bán trái phép hóa đơn với nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác trong thời gian dài, thu lợi số tiền bất chính lớn.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1988, ở phường Kênh Dương, TP Hải Phòng) về 3 tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đồng thời khởi tố bị can Phạm Quang Hoàn (SN 1991, ở phường Lê Chân) về tội “Tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đoàn Quang Duy (SN 1990, phường Hải An) về tội “Tổ chức đánh bạc” và Phạm Quang Hưng (SN 1976, ở phường Hải Dương) – Giám đốc Công ty Bình Dân về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đã phát hiện ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam (Công ty Đại Nam) cầm đầu có nhiều hoạt động biểu hiện vi phạm, dấu hiệu núp bóng doanh nghiệp để phạm tội.

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Bị can Nguyễn Văn Nam (giữa ảnh bên trái) và bị can Phạm Quang Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2021, Nam thành lập Công ty Đại Nam, đặt trụ sở tại phố Kênh Dương (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) để buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, Nam còn mở cửa hàng kinh doanh cá nhân, quán karaoke và nhà hàng ở các tuyến phố trung tâm, đều mang tên Đại Nam.

Nam sử dụng vỏ bọc là Công ty Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nam còn có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp. Quán karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 4 bị can làm việc tại Công ty Bình Dân, gồm: Tạ Kim Oanh – Kế toán, Nguyễn Thị Tính – phụ kế toán và Trần Thị Minh Yến – nhân viên kinh doanh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Cùng bị khởi tố tội danh này, còn có Trần Thị Vân Anh – Kế toán Công ty Đại Nam.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi “Đánh bạc”.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Giám đốc doanh nghiệp #mua bán trái phép hóa đơn #tổ chức sử dụng trái phép ma túy #tổ chức đánh bạc #núp bóng doanh nghiệp

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