Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine

TPO - Quân đội Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa vào sáng sớm 11/8, gây ra một số đám cháy lớn tại trung tâm thành phố.

(Ảnh: Reuters)

Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev thông báo, nhà kho tại một quận trung tâm đang bốc cháy. Có báo cáo về một người bị thương.

Cảnh báo không kích đã có hiệu lực trong khoảng 40 phút trước khi giới chức tuyên bố tình trạng đã trở lại an toàn.

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko - cho biết, nhân viên y tế đã được điều động đến một quận trung tâm.

Các nhân chứng của Reuters đã ghi nhận những tiếng nổ trong thành phố.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã sử dụng tên lửa và bom để tấn công thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam. Hai người đã bị thương và một số tòa nhà bị hư hại.

Trong bài phát biểu đêm 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga có kế hoạch triển khai thêm lực lượng từ Triều Tiên.

Ông Zelensky nói thêm, rằng vũ khí đạn đạo và các loại khí tài khác của Triều Tiên đang được cải tiến thông qua sự hợp tác với Nga.

Vào ngày 25/7, ông Zelensky tuyên bố Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm 30.000 binh sĩ và các bệ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Triều Tiên.

Hãng tin Reuters ngày 6/8, dẫn lời đại diện cơ quan tình báo Ukraine, đưa tin một đơn vị quân đội của Triều Tiên đã bắt đầu triển khai tại tỉnh Voronezh của Nga.

Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin này.