Vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile tạo nên mùa hè 2026 bùng nổ với nhiều hợp tác thương hiệu đẳng cấp

Vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile đã và đang diễn ra vô cùng sôi động đối với cộng đồng game thủ khi phiên bản cập nhật 4.5 liên tiếp giới thiệu nhiều màn hợp tác thương hiệu mới và các trải nghiệm đặc sắc trong game ra đời thực.

Ra mắt từ năm 2018, PUBG Mobile từ lâu luôn được biết tới như tựa game giải trí phổ biến toàn cầu, giúp hàng triệu người chơi liên tục được trải nghiệm các nội dung mới thông qua những màn hợp tác thương hiệu hàng đầu thế giới. Xuyên suốt gần một thập kỷ vừa qua, PUBG Mobile luôn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ chiến lược liên tục bắt tay với nhiều thương hiệu nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau, như Manga, Anime, điện ảnh, âm nhạc hay siêu xe. Điều này giúp trò chơi này luôn giữ được hình ảnh mới mẻ sau mỗi bản cập nhật, kết nối và tạo được hứng thú cho các nhóm cộng đồng người hâm mộ, đồng thời tạo nên xu hướng hợp tác trong ngành game di động.

Tiếp nối “truyền thống” đó, mùa hè 2026 đang chứng kiến PUBG Mobile tiếp tục hợp tác các thương hiệu giải trí đình đám gồm Naruto Shippuden, Ferrari và Spider-Man: Khởi Đầu Mới tại phiên bản cập nhật 4.5. Một vũ trụ game sinh tồn kết hợp giữa một trong những bộ Anime nổi tiếng nhất thế giới, một hãng siêu xe lừng danh toàn cầu cùng một siêu anh hùng biểu tượng của hãng Marvel nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng bàn luận sôi nổi, tiếp tục khẳng định sức hút của PUBG Mobile trên thị trường game Việt nói riêng lẫn cả thế giới.

Với IP Naruto Shippuden, người chơi đã được khám phá hàng loạt nội dung mới được lấy cảm hứng từ thế giới Ninja quen thuộc, từ các bộ trang phục nhân vật Naruto, Sasuke, Sakura,....,các vật phẩm mới cho đến các tính năng đặc biệt. Không những được hòa mình vào thế giới nhẫn giả tái hiện sống động ở các bản đồ PUBG Mobile, các game thủ còn được được thỏa sức trải nghiệm những gameplay chủ đề hoàn toàn mới và được hóa thân thành những nhân vật mà họ yêu thích trong vũ trụ Naruto Shippuden.

Cập nhật ngay sau hợp tác Naruto Shippuden, thương hiệu siêu xe Ferrari cũng có màn tái xuất vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile sau cú “bắt tay” vào năm 2025. Với sự kiện mới Speed Drift, người chơi có cơ hội thỏa sức mở khóa và sưu tầm các mẫu xe biểu tượng của Ferrari, bao gồm Ferrari Roma, Purosangue, LaFerrari và SF90 XX Spider. Qua đó, các bản đồ PUBG Mobile tiếp tục được chứng kiến những màn giao tranh, chạy bo đầy tốc độ và cuồng nhiệt trong phiên bản 4.5 bùng nổ dịp hè này.

Trong khi đó, IP Spider-Man chính thức trở lại chiến trường PUBG Mobile sau lần hợp tác đầu tiên vào năm 2021. Màn tái xuất của siêu anh hùng này không chỉ gợi lại nhiều kỷ niệm với cộng đồng game thủ lâu năm mà còn mang đến những gameplay mới, chân thực, góp phần tạo nên sự bùng nổ mạnh mẽ của trò chơi trong mùa hè năm nay, đặc biệt ngay thời điểm PUBG Mobile đồng hành cùng bom tấn phòng vé Spider-Man: Khởi Đầu Mới. Nhờ đó, người chơi cũng có cơ hội nhập vai siêu anh hùng họ hâm mộ, chinh phục các chiến trường PUBG Mobile theo cách tuyệt đối điện ảnh cũng như được chạy bo theo phong cách đậm chất anh hùng Spider-Man.

Đặc biệt hơn cả, PUBG Mobile không chỉ mang đến những nội dung gameplay hợp tác IP mới, mà còn biết cách “chiều ý” người hâm mộ với chuỗi hoạt động cộng đồng kéo dài xuyên suốt mùa hè. Trong đó, nổi bật là chuỗi Livestream “Vũ Trụ Streamer” kéo dài từ 18.07 - 28.07, quy tụ nhiều KOL, streamer và nhà sáng tạo nội dung đình đám của làng game Việt. Danh sách khách mời vô cùng hùng hậu, bao gồm nữ nghệ sĩ Juky San, các streamer siêu hot như Thầy Giáo Ba, Levi, Lê Khôi, QNT, vợ chồng LeVis - Ngân Sát Thủ, Ms Three, ABCT36, Tuấn HC….cho tới những nhà sáng tạo nội dung quen thuộc như Mike Đen, Angel, Phong Cận hay Sammy Đào.

Trước Naruto Shippuden, Ferrari và Spider-Man: Khởi Đầu Mới, PUBG Mobile từng gây tiếng vang với những màn kết hợp đỉnh cao. Từ các series Anime phổ biến toàn cầu như Dragon Ball, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, những thương hiệu siêu xe như McLaren, Lamborghini cho tới các bom tấn điện ảnh như Godzilla vs Kong, Transformers, tất cả đều tạo nên những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ mà không nhiều tựa game di động có thể thực hiện được ở quy mô và chất lượng tương tự.

Thậm chí mới đây, PUBG Mobile chính thức công bố hợp tác cùng nghệ sĩ trẻ Juky San trong chiến dịch quảng bá trang phục Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần, sắp ra mắt trong game. Đây là điều không còn xa lạ với người hâm mộ trò chơi khi vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile từ lâu luôn là lựa chọn thu hút các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí, không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam. Những thông tin mới về hợp tác giữa PUBG Mobile và Juky San cũng sẽ sớm được cập nhật.

Có thể nói, chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào các nội dung hợp tác thương hiệu đẳng cấp đã giúp cho PUBG Mobile duy trì sức hút suốt gần 10 năm qua và giữ vững vị thế là một trong những tựa game được ủng hộ nhiệt tình tại Việt Nam và toàn thế giới. Các nội dung hợp tác Naruto Shippuden, Ferrari và Spider-Man: Khởi Đầu Mới sẽ còn được kéo dài xuyên suốt phiên bản 4.5 cho tới ngày 07.09, với nhiều hoạt động mới đặc sắc đang chờ đón trong thời gian sắp tới.

Hiện có thể tải PUBG Mobile miễn phí tại https://apps.apple.com/vn/app/pubg-mobile-vn/id1438396625