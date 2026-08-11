Giải thưởng khiến khán giả cảm thán: 'Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi'

Kết quả giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38
* Phim điện ảnh hay nhất
- Na Tra: Ma đồng náo hải (55 phiếu - chiến thắng)
- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)
- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)
- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)
- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)
- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)
* Phim điện ảnh xuất sắc nhất
- Kinh trập vô thanh (55 phiếu - chiến thắng)
- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)
- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)
- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)
- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)
- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)
* Nam chính xuất sắc (Ảnh đế)
- Dịch Dương Thiên Tỉ (Tôi nho nhỏ - 48 phiếu - chiến thắng)
- Vương Bảo Cường (Thám tử phố Tàu 1900 - 0 phiếu)
- Thành Long (Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)
- Chu Nhất Long (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong - 7 phiếu)
- Lưu Hạo Nhiên (Hiệu ảnh Nam Kinh - 1 phiếu)
- Lương Gia Huy (Bộ phong truy ảnh - 43 phiếu)
* Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu)
- Vệ Thi Nhã (Phá địa ngục - 51 phiếu - chiến thắng)
- Mã Lệ (Bắt búp bê - 2 phiếu
- Trang Đạt Phi (Vải tiến Trường An - 1 phiếu)
- Tống Giai (Điều tốt đẹp và Kinh trập vô thanh - 18 phiếu)
- Trương Tử Phong (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong và Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)
- Cao Diệp (Hiệu ảnh Nam Kinh - 26 phiếu)
* Nam phụ xuất sắc
- Vương Kiêu (Hiệu ảnh Nam Kinh - 51 phiếu- chiến thắng)
- Vu Thích (Tiêu nhân - 15 phiếu)
- Vương Truyền Quân (Hiệu ảnh Nam Kinh - 31 phiếu)
- Văn Tuấn Huy (Bộ phong truy ảnh - 1 phiếu)
- Trương Tân Thành (Thám tử phố Tàu 1900 - 2 phiếu)
- Hoàng Cảnh Du (Phi trì nhân sinh 3 - 1 phiếu)
* Nữ phụ xuất sắc
- Tát Nhật Na (Bắt búp bê - 42 phiếu)
- Vương Chân Nhi (Hiệu ảnh Nam Kinh - 4 phiếu)
- Lưu Thi Thi (Kinh trập vô thanh - 1 phiếu)
- Lý Vân Tiêu (Tiêu nhân - 27 phiếu)
- Dương Mịch (Vải tiến Trường An & Kinh trập vô thanh - 24 phiếu)
- Dương Ân Hựu (Hiệu ảnh Nam Kinh - 2 phiếu)
* Diễn viên mới xuất sắc
- Trần Lệ Quân (Tiêu nhân - 61 phiếu - chiến thắng)
- Phó Hàng (Vải tiến Trường An - 2 phiếu)
- Lưu Diệc Thuần (Hiệu ảnh Nam Kinh - 2 phiếu)
- Lưu Diệu Văn (Kinh trập vô thanh và Tiêu nhân - 6 phiếu)
- Tiêu Bạch Thần (Bắt búp bê - 14 phiếu)
- Tăng Mộ Mai (Điều tốt đẹp - 16 phiếu)
*Đạo diễn xuất sắc
- Đại Bằng (Vải tiến Trường An - 49 phiếu - chiến thắng)
- Thân Áo (Hiệu ảnh Nam Kinh - 27 phiếu)
- Trương Nghệ Mưu (Kinh trập vô thanh - 3 phiếu)
- Thiệu Nghệ Duy (Điều tốt đẹp - 14 phiếu)
- Viên Hoà Bình (Tiêu nhân - 8 phiếu)
- Dương Lệ Nột (Tôi nho nhỏ - 0 phiếu)
* Biên kịch xuất sắc
- Hứa Lục Dương, Trương Kha, Thân Áo (Hiệu ảnh Nam Kinh - 40 phiếu - chiến thắng)
- Dương Tử (Bộ phong truy ảnh - 20 phiếu)
- Trần Lượng, Trương Nghệ Mưu (Kinh trập vô thanh - 2 phiếu)
- Thiệu Nghệ Huy (Điều tốt đẹp - 29 phiếu)
- Du Bạch Mi, Tô Chiếu Bân, Trần Đại Lợi, Dương Tử (Tiêu nhân - 3 phiếu)
- Du Hiểu Dĩnh (Tôi nho nhỏ - 7 phiếu)