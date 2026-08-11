Giải thưởng khiến khán giả cảm thán: 'Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi'

TPO - Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa gây tranh cãi khi loại thẳng tay Thẩm Đằng, khiến Vương Bảo Cường nhận được 0 phiếu bầu chọn. Trong khi cả hai đều là ngôi sao phòng vé.