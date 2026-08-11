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Giải trí

Giải thưởng khiến khán giả cảm thán: 'Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi'

Minh Vũ

TPO - Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa gây tranh cãi khi loại thẳng tay Thẩm Đằng, khiến Vương Bảo Cường nhận được 0 phiếu bầu chọn. Trong khi cả hai đều là ngôi sao phòng vé.

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Tối 10/8, giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38 bế mạc và tiến hành trao giải cho những tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất năm 2026. Tuy nhiên, kết quả trao giải gây tranh cãi lớn vì hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại hiện trường.
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Ví dụ ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất, người chiến thắng là nữ diễn viên gạo cội Tát Nhật Na (ảnh trái, phim Bắt búp bê) với 42 phiếu bầu chọn. Tuy nhiên, trong số các đề cử, Lưu Thi Thi chỉ nhận một phiếu, Dương Ân Hựu nhận về vỏn vẹn 2 phiếu bầu. Sự chênh lệch phiếu bầu chọn lớn khiến khán giả cho rằng các đề cử thiếu tính cạnh tranh, cho vào để đủ số lượng. Ảnh phải là nữ diễn viên Trần Lệ Quân giành giải Diễn viên mới xuất sắc.
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Tương tự, ở hạng mục Nam phụ xuất sắc, Hoàng Cảnh Du và Văn Tuấn Huy cũng chỉ nhận được một phiếu bầu, cách biệt quá xa so với người chiến thắng là Vương Kiêu (Tiệm chụp ảnh Nam Kinh). Dương Mịch nhận được đề cử với hai phim Vải tiến Trường An và Kinh trập vô thanh nhưng cuối cùng vẫn tay trắng với 24 phiếu. Lưu Thi Thì thậm chí chỉ nhận được một phiếu bầu.
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Người giành giải Ảnh đế không ngoài dự đoán là Dịch Dương Thiên Tỉ với tác phẩm Tôi nhỏ bé. Trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã giành giải Nam chính xuất sắc của giải Kim Kê cũng với vai diễn chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo Lưu Xuân Hòa. Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về ngôi sao Vệ Thi Nhã với tác phẩm Phá địa ngục. Trước đó, cô cũng giành giải Ảnh hậu Kim Tượng (do Hong Kong, Trung Quốc tổ chức) với bộ phim này.
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Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là việc nam diễn viên Vương Bảo Cường không nhận được phiếu bầu nào trong cuộc cạnh tranh danh hiệu ảnh đế. Đây là lần đầu Vương Bảo Cường được đề cử ảnh đế của giải Bách Hoa, nhưng lại mang về một kết quả thảm hại ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ Vương Bảo Cường, năm 2022, "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng cũng nhận 0 phiếu bầu chọn.
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Năm nay, Mã Lệ (ảnh trái) tranh giải ở hạng mục Nữ chính xuất sắc cũng chỉ nhận được 2 phiếu. Kết quả này khiến khán giả phẫn nộ và hiện là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo. Khán giả cho rằng giải thưởng điện ảnh Bách Hoa có định kiến với các diễn viên hài. Thẩm Đằng, Mã Lệ, Vương Bảo Cường là những ngôi sao phòng vé, được khán giả yêu thích nhưng luôn bị đối xử bất công tại các giải thưởng lớn. Ảnh phải là diễn viên Đại Bằng, giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc với phim Vải tiến Trường An.
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Ngoài ra, bộ phim Kinh trập vô thanh của đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu giành được giải phim xuất sắc, nhưng trước đó, chính ông chỉ nhận được 3 phiếu trong cuộc đua ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Biên kịch phim chỉ nhận được 2 phiếu, nữ phụ là Lưu Thi Thi cũng chỉ giành được một phiếu ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Các giải thưởng cá nhân của phim đều thua nhận được số phiếu rất thấp, nên khán giả đặt câu hỏi: "Điều gì giúp Kinh trập vô thanh trở thành Phim xuất sắc?". Không ít khán giả chán nản trước tình trạng "chia bánh" của những giải thưởng điện ảnh do Trung Quốc tổ chức. Bình luận: "Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi", nhận về nhiều lượt đồng tình.
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Tô Hữu Bằng được khen ngợi trẻ trung khi xuất hiện trên thảm đỏ. Lưu Diệc Văn (trái) là ngôi sao điện ảnh mới đang được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ.
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Hai đàn chị Lưu Hiểu Khánh (trái) và Triệu Nhã Chi thanh lịch trên thảm đỏ.

Kết quả giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38

* Phim điện ảnh hay nhất

- Na Tra: Ma đồng náo hải (55 phiếu - chiến thắng)

- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)

- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)

- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)

- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)

- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)

* Phim điện ảnh xuất sắc nhất

- Kinh trập vô thanh (55 phiếu - chiến thắng)

- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)

- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)

- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)

- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)

- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)

* Nam chính xuất sắc (Ảnh đế)

- Dịch Dương Thiên Tỉ (Tôi nho nhỏ - 48 phiếu - chiến thắng)

- Vương Bảo Cường (Thám tử phố Tàu 1900 - 0 phiếu)

- Thành Long (Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)

- Chu Nhất Long (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong - 7 phiếu)

- Lưu Hạo Nhiên (Hiệu ảnh Nam Kinh - 1 phiếu)

- Lương Gia Huy (Bộ phong truy ảnh - 43 phiếu)

* Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu)

- Vệ Thi Nhã (Phá địa ngục - 51 phiếu - chiến thắng)

- Mã Lệ (Bắt búp bê - 2 phiếu

- Trang Đạt Phi (Vải tiến Trường An - 1 phiếu)

- Tống Giai (Điều tốt đẹp và Kinh trập vô thanh - 18 phiếu)

- Trương Tử Phong (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong và Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)

- Cao Diệp (Hiệu ảnh Nam Kinh - 26 phiếu)

* Nam phụ xuất sắc

- Vương Kiêu (Hiệu ảnh Nam Kinh - 51 phiếu- chiến thắng)

- Vu Thích (Tiêu nhân - 15 phiếu)

- Vương Truyền Quân (Hiệu ảnh Nam Kinh - 31 phiếu)

- Văn Tuấn Huy (Bộ phong truy ảnh - 1 phiếu)

- Trương Tân Thành (Thám tử phố Tàu 1900 - 2 phiếu)

- Hoàng Cảnh Du (Phi trì nhân sinh 3 - 1 phiếu)

* Nữ phụ xuất sắc

- Tát Nhật Na (Bắt búp bê - 42 phiếu)

- Vương Chân Nhi (Hiệu ảnh Nam Kinh - 4 phiếu)

- Lưu Thi Thi (Kinh trập vô thanh - 1 phiếu)

- Lý Vân Tiêu (Tiêu nhân - 27 phiếu)

- Dương Mịch (Vải tiến Trường An & Kinh trập vô thanh - 24 phiếu)

- Dương Ân Hựu (Hiệu ảnh Nam Kinh - 2 phiếu)

* Diễn viên mới xuất sắc

- Trần Lệ Quân (Tiêu nhân - 61 phiếu - chiến thắng)

- Phó Hàng (Vải tiến Trường An - 2 phiếu)

- Lưu Diệc Thuần (Hiệu ảnh Nam Kinh - 2 phiếu)

- Lưu Diệu Văn (Kinh trập vô thanh và Tiêu nhân - 6 phiếu)

- Tiêu Bạch Thần (Bắt búp bê - 14 phiếu)

- Tăng Mộ Mai (Điều tốt đẹp - 16 phiếu)

*Đạo diễn xuất sắc

- Đại Bằng (Vải tiến Trường An - 49 phiếu - chiến thắng)

- Thân Áo (Hiệu ảnh Nam Kinh - 27 phiếu)

- Trương Nghệ Mưu (Kinh trập vô thanh - 3 phiếu)

- Thiệu Nghệ Duy (Điều tốt đẹp - 14 phiếu)

- Viên Hoà Bình (Tiêu nhân - 8 phiếu)

- Dương Lệ Nột (Tôi nho nhỏ - 0 phiếu)

* Biên kịch xuất sắc

- Hứa Lục Dương, Trương Kha, Thân Áo (Hiệu ảnh Nam Kinh - 40 phiếu - chiến thắng)

- Dương Tử (Bộ phong truy ảnh - 20 phiếu)

- Trần Lượng, Trương Nghệ Mưu (Kinh trập vô thanh - 2 phiếu)

- Thiệu Nghệ Huy (Điều tốt đẹp - 29 phiếu)

- Du Bạch Mi, Tô Chiếu Bân, Trần Đại Lợi, Dương Tử (Tiêu nhân - 3 phiếu)

- Du Hiểu Dĩnh (Tôi nho nhỏ - 7 phiếu)
Minh Vũ
#Thẩm Đằng #Vương Bảo Cường #Bách Hoa #Mã Lệ #Dương Mịch #Dương Tử

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