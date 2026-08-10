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Thế giới

Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người chết

Quỳnh Như

TPO - Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia khiến ít nhất 20 người chết, hàng chục công trình bị sập hoặc hư hại, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát và hàng nghìn người phải sơ tán.

Một trận động đất mạnh 7,4 độ đã làm rung chuyển miền tây Colombia hôm thứ Hai (10/8), khiến ít nhất 20 người chết, nhiều người bị thương và hàng loạt công trình tại các thành phố bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và cơ quan địa chất Colombia, tâm chấn nằm gần San José del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người thuộc tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 400 km về phía tây. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 107 km.

Thống đốc Chocó Nubia Córdoba cho biết trên mạng xã hội rằng nhiều người bị thương và các tòa nhà tại thủ phủ Quibdó bị hư hại nghiêm trọng. Bà chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về thương vong.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều nhà dân và công trình nhỏ bị đổ sập tại Pereira, Cali và Quibdó. Tại Manizales, một phần tháp của một nhà thờ đã sụp đổ và đổ xuống gian giữa nhà thờ.

Tại Cali, thành phố có khoảng 2 triệu dân, Thị trưởng Alejandro Eder cho biết người dân bị mắc kẹt bên trong ít nhất 19 tòa nhà bị sập. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bụi phủ kín nhiều tuyến phố, trong khi người dân hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà để tìm nơi an toàn.

Giới chức Colombia đã triển khai các lực lượng cứu hộ và đánh giá thiệt hại tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Tổng thống Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ trực tiếp giám sát công tác ứng phó và thiết lập một trung tâm khẩn cấp tại San José del Palmar.

Động đất xảy ra tương đối thường xuyên tại miền trung và miền tây Colombia, nhưng các trận có cường độ trên 6,0 độ là hiếm. Năm 1999, trận động đất mạnh 6,2 độ gần thành phố Armenia khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Trận động đất mới nhất cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tiếp tục xảy ra dư chấn và thiệt hại tại các khu vực có công trình dễ bị tổn thương.

Quỳnh Như
AP, Reuter
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