'Vua hài' gây choáng

TPO - Tác phẩm mới của Thẩm Đằng chưa chính thức công chiếu đã thu về hơn 115 triệu NDT. Sức hút màn ảnh của ông hoàng màn ảnh Trung Quốc một lần nữa khiến khán giả thán phục.

Trang QQ đưa tin bộ phim Chào mừng đến nhà hàng Rồng do Thẩm Đằng đóng chính đạt hơn 115 triệu NDT doanh thu trước khi công chiếu chính thức. Sau một số buổi ra mắt sớm, tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi về nội dung và diễn xuất. Điểm chất lượng trên các trang bán vé Taopiaopiao và Maoyan, nơi chỉ có người mua vé xem phim thật mới được đánh giá, đều đạt 9.8/10, lập kỷ lục mới về điểm đánh giá trong 3 năm qua. Maoyan dự đoán phim có thể đạt khoảng 2 tỷ NDT doanh thu cuối cùng.

Chào mừng đến nhà hàng Rồng kể câu chuyện về đầu bếp Từ Phúc (Thẩm Đằng đóng) vì trả nợ phải đến đất nước Trung Đông xa xôi điều hành một nhà hàng, giúp đỡ anh là quản lý Mã Tuấn Sinh (Tưởng Kỳ Minh). Nhờ vào sự thông minh linh hoạt, Từ Phúc nhanh chóng hòa nhập với môi trường và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, thời cuộc bất ổn, chiến tranh nổ ra, Mã Tuấn Sinh qua đời khiến Từ Phúc nhận ra bản thân không thể ích kỷ, chỉ muốn giữ mình. Sau đó, anh liều mình che chở cho những đứa trẻ Trung Đông từng làm việc tại nhà hàng của mình.

Phim mới của "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng lại tiếp tục gây tiếng vang.

Tác phẩm được khen là một màn trình diễn xuất sắc nhất trong lịch sử diễn xuất của "vua hài" Thẩm Đằng. Nam diễn viên hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh hài hước cũ để vào vai đầu bếp vật lộn trong hoàn cảnh chiến tranh. Diễn xuất tiết chế, có chiều sâu của Thẩm Đằng đã nhận được đánh giá rất cao của khán giả và giới phê bình điện ảnh.

Không ít bình luận trên các trang mạng xã hội cho rằng "phải trao ngay giải thưởng cho Thẩm Đằng". Toàn bộ khán giả đã hô vang "Thẩm Đằng - Nam chính xuất sắc nhất" trong buổi công chiếu phim.

Phim lột tả sự trưởng thành của một người đàn ông khi đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cốt truyện được diễn tiến mượt mà, sử dụng nhiều đoạn hồi tưởng xúc động, góc nhìn độc đáo. Các cảnh quay về món ăn cũng là một phần hấp dẫn của phim, vừa giới thiệu văn hóa ẩm thực Trung Hoa, vừa thể hiện sự gắn kết giữa con người một cách đơn giản và chân thành nhất là thông qua món ăn ngon.

Thành công về mặt doanh thu và danh tiếng tốt của phim thậm chí khiến giá cổ phiếu của công ty Văn hóa Bắc Kinh nhà sản xuất của phim tăng vọt.

Theo QQ, tính đến 10/8, tổng doanh thu phòng vé của Thẩm Đằng đã lên tới 41,51 tỷ NDT, là diễn viên duy nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc có doanh thu trên 40 tỷ NDT.

Nam diễn viên tham gia 22 bộ phim, trong đó có 6 phim đạt doanh thu trên 3 tỷ NDT. Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Năm 2021, Thẩm Đằng tham gia dự án Xin chào, Lý Hoán Anh là hiện tượng phòng vé Trung Quốc, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 5,3 tỷ NDT (hơn 848 triệu USD). Mãn Giang Hồng thu về 4,544 tỷ NDT là quán quân mùa phim Tết 2023.

Bộ phim Phi trì nhân sinh 2 đạt doanh thu 3,3 tỷ NDT, điểm Douban 7,7/10 là á quân mùa phim Tết 2024. Bên cạnh đó, dự án Độc hành mặt trăng đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT là quán quân phòng vé mùa hè 2023. Tháng 7/2024, bộ phim Bắt búp bê (Trảo oa oa) cũng thu về tới 3,3 tỷ NDT. Theo QQ, Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bộ phim Phi trì nhân sinh 3 đạt doanh thu hơn 4,25 tỷ NDT, chiếm khoảng 50% tổng doanh thu các phim cùng chiếu dịp, lọt vào top 10 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc. Dù đối thủ là các ngôi sao như Ngô Kinh, Trương Nghệ Mưu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long... cũng không ai có khả năng đánh bại Thẩm Đằng.

Thẩm Đằng diễn xuất không tệ, doanh thu cao nhưng vẫn vô duyên với giải thưởng khiến khán giả tiếc nuối.

Thế nhưng, Thẩm Đằng lại rất kém duyên giải thưởng. Dù liên tục có tác phẩm bùng nổ, nam diễn viên chưa từng đoạt giải Ảnh đế tại ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc là Kim Kê, Bách Hoa và Hoa Biểu.

Theo iFeng, tại Trung Quốc, địa vị của diễn viên hài thấp hơn so với các đồng nghiệp vì không ai muốn bị gán mác "diễn viên hài" mà chỉ muốn là "diễn viên đi đóng phim hài". Thế nhưng, Thẩm Đằng là ngoại lệ vì thực lực và duyên khán giả của anh rất cao.