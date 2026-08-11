Nga không chấp nhận 'đóng băng' chiến sự ở Ukraine

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận việc "đóng băng" chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu không thể giải quyết được nguồn gốc và các nguyên nhân sâu xa của xung đột.

(Ảnh: Tass)

Các yêu cầu của Nga bao gồm việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chấp nhận quy chế trung lập, chấp nhận các hạn chế đối với lực lượng vũ trang, cũng như chính thức công nhận Crimea và bốn khu vực từng thuộc Ukraine là lãnh thổ của Nga.

“Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định, không thể có chuyện ‘đóng băng’ xung đột nếu không giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”, ông Galuzin phát biểu với hãng thông tấn Tass trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 10/8.

Ông nói thêm rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “hoàn toàn xa rời thực tế” và đang tìm cách leo thang xung đột hơn nữa.

Ông Galuzin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các vụ tấn công trạm tiếp nhận tại cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen - nơi trung chuyển dòng dầu từ Kazakhstan sang châu Âu và châu Á.

Mới đây nhất, ngày 10/8, quân đội Ukraine bị cáo buộc tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Nizhnekamsk, thuộc Cộng hòa Tatarstan (Nga), gây thương vong nặng nề.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không đã đánh chặn 456 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm cả những chiếc bay qua khu vực Tatarstan.

Tháng trước, Kiev đã đẩy mạnh các cuộc tấn công cơ sở năng lượng, tàu thuyền và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Nga. Đây là một phần trong chiến dịch mà ông Zelensky gọi là "chiến dịch gây sức ép" kéo dài 40 ngày, nhằm buộc Mátxcơva phải chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Ukraine. Vụ tấn công vào Nizhnekamsk là vụ việc gây thương vong lớn nhất kể từ khi ông Zelensky công bố chiến lược mới.