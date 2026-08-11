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Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (11/8), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhận định mới nhất cho thấy, đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến chủ nhật (16/8). Miền Trung gia tăng nắng nóng trong những ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to vào chiều tối và tối nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt trong hôm nay (11/8).

Dự báo từ ngày 12-16/8, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Trời ít mưa. Từ khoảng ngày 17/8, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực này.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, ít mưa. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Đông có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm 11/8 ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
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