Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Mở rộng tìm kiếm ra vùng biển Cù Lao Chàm

Thanh Hiền

TPO - Sau hơn hai ngày gặp nạn ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), 2 trong số 3 cô gái bị sóng cuốn hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 10/8, Trung tá Nguyễn Văn La - Chính trị viên phó Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cho hay tàu hải quân vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích là chị M.T.P. và T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

tp-tim-kiem-nan-nhan.jpg
Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích ra vùng biển gần Cù Lao Chàm.

Từ sáng 8/8, ngay sau khi nhận được tin báo, tàu hải quân 629 cùng tàu của lực lượng biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II… và nhiều tàu cá của ngư dân đã nỗ lực rà tìm quanh vùng biển nơi các cô gái bị sóng cuốn. Sau đó, các tàu dần nới rộng phạm vi tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Văn La cho biết thêm, hiện tàu tập trung tìm kiếm ở gần vùng biển Cù Lao Chàm, cách Mũi Nghê hơn 7 hải lý. Đây là khu vực theo dòng chảy từ Mũi Nghê đi ra, được nhận định có khả năng hai nạn nhân sẽ trôi dạt tới.

Năm 2021, chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) chèo thuyền kayak cũng bị sóng cuốn, trôi dạt 17 tiếng từ vùng biển Sơn Trà đến Cù Lao Chàm. Rất may chị được tàu cá đang hành nghề tại Hòn Khô phát hiện và cứu sống.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm và kêu gọi thêm các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ. Đồng thời cân nhắc sử dụng một số trang thiết bị đánh bắt của tàu cá trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

ok.jpg
Khu vực Mũi Nghê - nơi 3 cô gái bị sóng cuốn, 2 người hiện vẫn mất tích.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.

Thanh Hiền
#3 cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê #mất tích #Sơn Trà #Cù Lao Chàm #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe