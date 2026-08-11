Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê: Mở rộng tìm kiếm ra vùng biển Cù Lao Chàm

TPO - Sau hơn hai ngày gặp nạn ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), 2 trong số 3 cô gái bị sóng cuốn hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 10/8, Trung tá Nguyễn Văn La - Chính trị viên phó Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cho hay tàu hải quân vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích là chị M.T.P. và T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích ra vùng biển gần Cù Lao Chàm.

Từ sáng 8/8, ngay sau khi nhận được tin báo, tàu hải quân 629 cùng tàu của lực lượng biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II… và nhiều tàu cá của ngư dân đã nỗ lực rà tìm quanh vùng biển nơi các cô gái bị sóng cuốn. Sau đó, các tàu dần nới rộng phạm vi tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Văn La cho biết thêm, hiện tàu tập trung tìm kiếm ở gần vùng biển Cù Lao Chàm, cách Mũi Nghê hơn 7 hải lý. Đây là khu vực theo dòng chảy từ Mũi Nghê đi ra, được nhận định có khả năng hai nạn nhân sẽ trôi dạt tới.

Năm 2021, chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) chèo thuyền kayak cũng bị sóng cuốn, trôi dạt 17 tiếng từ vùng biển Sơn Trà đến Cù Lao Chàm. Rất may chị được tàu cá đang hành nghề tại Hòn Khô phát hiện và cứu sống.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm và kêu gọi thêm các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ. Đồng thời cân nhắc sử dụng một số trang thiết bị đánh bắt của tàu cá trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực Mũi Nghê - nơi 3 cô gái bị sóng cuốn, 2 người hiện vẫn mất tích.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.