Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn: Mũi Nghê nguy hiểm như thế nào?

TPO - "Tàu thuyền ngư dân đi biển toàn né nơi ấy, chẳng mấy ai dám vào vì đó là vùng nước giáp, khó đoán định lắm", ông Huỳnh Văn Mười - phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng - kể.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay Mũi Nghê là một trong 3 điểm cấm trekking tự phát trên bán đảo Sơn Trà. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, rào chắn các lối đi xuống khu vực này.

Tận thấy Mũi Nghê - nơi nhóm bạn trẻ đến check-in bị sóng cuốn mất tích. Video: T.H.

Khu vực mũi Nghê nằm ở điểm cực đông bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố gần 25 km. Để đi xuống Mũi Nghê, người dân và du khách phải đi bộ quãng đường dốc từ trên núi xuống, nhiều đoạn phải bám chắc vào dây mới di chuyển được.

Mũi Nghê là điểm đón bình minh đẹp nên rất nhiều người tìm đến check-in, dù lực lượng chức năng đã cấm. Ảnh:T.H.

Ông Trần Văn Cừu (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng), cha của chị T.T.A.D. - một trong hai người bị sóng cuốn mất tích ở khu vực Mũi Nghê rùng mình sau hai lần xuống nơi con bị nạn. "Tôi đi bộ từ trên kia xuống cả tiếng đồng hồ, đường vừa dốc, vừa khó đi, lần mò từng bước, cứ sợ ngã nhào đầu", ông Cừu kể.

Phía ghềnh đá càng hiểm nguy hơn với những rạn đá cao thấp gồ ghề, trơn trượt. Ngày biển động, sóng nhào lên đá hung tợn, kéo tuột tất cả xuống nước. Ông Cừu nói thêm, lúc leo ra ghềnh đá ông chỉ dám đứng phía trong, không dám đi tới nơi con và các bạn ra chụp ảnh rồi gặp nạn, vì sóng quá dữ, đánh mỗi trận một hướng không tài nào biết trước được.

Ghềnh đá gồ ghề bị sóng ngoạm liên tục. Muốn tới mũi phải băng qua được đoạn này.

Chị T.T.P. (24 tuổi, xã Thăng Bình, Đà Nẵng) - 1 trong 3 cô gái rơi xuống nước và bị sóng cuốn hôm 8/8 - nhớ lại khi đang băng qua bãi đá, 2 người đi ngay phía trước không sao, bỗng nhiên sóng bất ngờ đập mạnh lôi tuột những người phía sau xuống nước. Chẳng ai kịp phản ứng và bám víu bất kỳ được vật gì.

Anh M.H. - một người dân Đà Nẵng - cho hay rất nhiều năm trước, anh cùng nhóm bơi lội của mình theo đường mòn khám phá Mũi Nghê. Hôm đó trời đẹp, gió nhẹ, nhưng sóng biển ở đây đập rất mạnh. Con nước từ xa kéo sóng chạy tới ập vào ghềnh đá ầm ào, nếu không có kinh nghiệm trekking thì rất dễ bị sóng kéo xuống. Để đến được mũi, phải băng qua một đoạn ghềnh đá sát mặt nước, thiếu cẩn trọng là có thể trượt chân bất kỳ lúc nào.

Theo anh H., khu vực này thu hút bạn trẻ vì là nơi đón bình minh đẹp nhất trên bán đảo, cảnh quan hoang sơ, có một phần lõm như hồ bơi vô cực. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ càng để có thể trekking.

Cảnh quan ở Mũi Nghê khiến nhiều người mê mẩn đến trekking.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Mười (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho hay đây là vùng biển mà tàu bè thường... né. "Chỗ này vùng nước giáp, dòng nước từ nhiều hướng gặp nhau tạo thành những đợt sóng dữ. Dân biển thường né vì chẳng ai đoán định được nước dưới kia sẽ chảy theo hướng nào. Nếu biển động, thì sóng ở Mũi Nghê sẽ cao gấp 3 lần sóng biển ở những vùng biển trong kia", ông Mười nói.

Ông Mười chia sẻ thêm, mực nước ở khu vực này rất sâu, gần 20 m, rơi xuống không có khả năng sinh tồn, thoát hiểm thì khó giữ được mạng. Những người sành đi biển cũng thường chỉ ghé lại đây vào những thời điểm biển êm như tháng 3, tháng 4.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Mũi Nghê.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết thêm, ngoài việc cắm bảng cảnh báo, rào chắn, đơn vị cũng thường xuyên khuyến cáo, tuyên truyền cho người dân và du khách không tự ý trekking Mũi Nghê.

Hiện BQL chỉ cho phép người dân, du khách tham quan các tuyến: Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản khi lên bán đảo Sơn Trà. Thời gian tham quan từ tháng 3 đến hết tháng 9 trong khung giờ 7h30 - 18h30, từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30-17h30 và sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Lực lượng chức năng cấm trekking tự phát khu vực Mũi Nghê.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị P. được tàu hải quân cứu. Hiện các lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại.