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Hàng không - Du lịch

Vietjet được vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh”

P.V

Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh với giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh” tại Lễ vinh danh Made by Vietnam 2026 – Dấu ấn Thương hiệu Việt. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet được xướng tên tại sự kiện do Đài Phát thanh và Truyền hình - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng đã đại diện hãng nhận giải thưởng. Hội đồng thẩm định chuyên môn ghi nhận và vinh danh Vietjet dựa trên các tiêu chí về giảm phát thải, tối ưu tài nguyên, chiến lược ESG, chuyển đổi xanh và hiệu quả triển khai các giải pháp phát triển bền vững.

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Vietjet đang thúc đẩy tăng trưởng xanh trên nền tảng đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa đội bay và chuyển đổi công nghệ. Hãng liên tục đầu tư đội tàu bay thế hệ mới có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải cao hơn các tàu bay thế hệ cũ, đồng thời nghiên cứu và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), tối ưu quy trình khai thác, vận hành nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Vietjet cùng hướng tới mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành hàng không quốc tế.

Cùng với các giải pháp môi trường, Vietjet đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, Blockchain và các công nghệ số trong hoạt động khai thác, quản trị và tối ưu nguồn lực; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại, hiệu quả.

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Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng chia sẻ: “Tăng trưởng xanh không chỉ là mục tiêu về môi trường mà còn là động lực để Vietjet đổi mới, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đội bay thế hệ mới, công nghệ, nguồn nhân lực và phát triển bền vững, hướng tới một mô hình hàng không xanh hiệu quả và có trách nhiệm cao với cộng đồng.”

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Với những bước đi cụ thể trong chuyển đổi xanh, Vietjet liên tục được ghi nhận qua các giải thưởng của các tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2026 và Top hãng hàng không bền vững toàn cầu 2025, cùng nhiều giải thưởng về quản trị, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Vietjet, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của hãng trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

P.V
#Vietjet nhận giải thưởng tăng trưởng xanh #chuyển đổi công nghệ hàng không bền vững #đầu tư đội bay tiết kiệm nhiên liệu #ứng dụng công nghệ số trong vận hành #phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

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