Nét hoang sơ, bình dị níu chân du khách ở Phú Quý

TPO - Giữa trùng khơi, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc của biển xanh, ghềnh đá, những cung đường ven biển và nhịp sống bình dị của người dân miền đảo.
Dọc các tuyến đường ven biển, những hàng cây xanh, bãi cỏ và ghềnh đá tự nhiên tạo nên vẻ đẹp vừa khoáng đạt vừa yên bình. Qua thời gian, những khối đá bị sóng biển bào mòn với nhiều hình thù khác nhau trở thành điểm dừng chân của du khách.
Khi chiều xuống, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước. Những con tàu trở về nằm im bên làng chài, phía xa là đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn.
Đặc khu Phú Quý là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120km về phía Đông Nam. Ngoài đảo chính, quanh Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Diện tích đặc khu Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... để du khách khám phá vài ngày. Hiện giá vé tàu cao tốc Phan Thiết - Phú Quý dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/lượt, vé phổ thông dành cho người lớn từ 350.000 đồng/lượt.