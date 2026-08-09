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Hàng không - Du lịch

Lâm Đồng:

Nét hoang sơ, bình dị níu chân du khách ở Phú Quý

Thái Lâm

TPO - Giữa trùng khơi, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc của biển xanh, ghềnh đá, những cung đường ven biển và nhịp sống bình dị của người dân miền đảo.

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Cách đất liền khoảng 56 hải lý, Phú Quý﻿ có diện tích khoảng 17km². Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch, diện mạo đảo có nhiều đổi thay. Năm 2025, Phú Quý đón khoảng 155.000 lượt khách; riêng 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt hơn 73.800 lượt (tăng hơn 17.000 lượt so với cùng kỳ năm trước).
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Sức hút của Phú Quý không chỉ nằm ở những bãi biển xanh trong hay các điểm check-in nổi tiếng. Điều khiến nhiều người nhớ về hòn đảo này còn là nhịp sống dung dị của cư dân miền biển.
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Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, cảng cá đã nhộn nhịp. Tàu thuyền lần lượt trở về sau chuyến vươn khơi.﻿
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Dọc các tuyến đường ven biển, những hàng cây xanh, bãi cỏ và ghềnh đá tự nhiên tạo nên vẻ đẹp vừa khoáng đạt vừa yên bình. Qua thời gian, những khối đá bị sóng biển bào mòn với nhiều hình thù khác nhau trở thành điểm dừng chân của du khách.
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Cùng với sự phát triển của du lịch, những hình ảnh đời thường vẫn là một phần không thể thiếu trong "bức tranh" Phú Quý.
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Khi chiều xuống, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước. Những con tàu trở về nằm im bên làng chài, phía xa là đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn.
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Giữa nhịp phát triển ngày càng sôi động của du lịch biển đảo, vẻ đẹp nguyên sơ và cuộc sống bình dị của người dân vẫn là những giá trị tạo nên sức hút riêng cho đặc khu Phú Quý.
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Từ lợi thế thiên nhiên, văn hóa cộng đồng đến các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và thể thao biển, Phú Quý đang từng bước định hình một điểm đến hấp dẫn nhưng vẫn giữ được nét riêng giữa biển khơi.

Đặc khu Phú Quý là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120km về phía Đông Nam. Ngoài đảo chính, quanh Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Diện tích đặc khu Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... để du khách khám phá vài ngày. Hiện giá vé tàu cao tốc Phan Thiết - Phú Quý dao động từ 250.000 - 700.000 đồng/lượt, vé phổ thông dành cho người lớn từ 350.000 đồng/lượt.

Thái Lâm
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