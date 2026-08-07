Quảng Ninh: Tận thấy vườn bí ngô khổng lồ giáp Trung Quốc

TPO - Những quả bí ngô nặng hàng chục, thậm chí hơn 100kg đang trở thành điểm nhấn độc đáo giữa vùng cao biên giới Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh giáp với Trung Quốc, mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Video vườn bí ngô khổng lồ ở xã Hoành Mô.

Tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, những dây bí ngô bò dài dưới các vườn hoa anh đào, mang theo nhiều quả có kích thước lớn, hình dáng tròn đều, nổi bật giữa màu xanh của cây cỏ. Có quả phải cần nhiều người mới có thể di chuyển.

Những quả bí ngô nặng cả trăm ki lô gam được trồng tại xã Hoành Mô.

Đây là giống bí ngô khổng lồ Atlantic Giant được Hợp tác xã (HTX) Hoa Bình Liêu đưa về trồng thử nghiệm. Giống bí này nổi tiếng trên thế giới nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, cho quả có trọng lượng từ vài chục đến hàng trăm kg nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp.

Theo đại diện HTX Hoa Bình Liêu, sau quá trình nghiên cứu và trồng thử nghiệm, cây bí thích nghi khá tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Hoành Mô. Những quả đầu tiên thu hoạch đạt trọng lượng khoảng 89kg. Sau đó, một số quả tiếp tục phát triển, vượt mốc 100kg, trong đó có quả được ghi nhận nặng hơn 140 kg.

Vườn bí ngô được trồng dưới tán hoa anh đào.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, tốc độ tăng trưởng của bí ngô khổng lồ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Trong giai đoạn phát triển mạnh, trọng lượng quả có thể tăng nhanh từng ngày. Tuy nhiên, để tạo được những quả bí lớn, người trồng phải thường xuyên theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng, sâu bệnh và bảo vệ phần vỏ quả.

Khi quả bắt đầu lớn, người trồng sử dụng các lớp vải màn để hạn chế côn trùng chích vào vỏ. Chỉ một vết tổn thương nhỏ cũng có thể khiến quả bị hỏng trong quá trình phát triển. Phần tiếp xúc với mặt đất cũng được kê đỡ cẩn thận nhằm tránh ẩm, thối hoặc biến dạng.

Quả bí non được phủ màn, chăm sóc kỹ lưỡng.

Bí ngô khổng lồ được trồng thành hai vụ chính trong năm. Vụ xuân, hè bắt đầu từ tháng 2 và kéo dài đến tháng 7; vụ thu, đông được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch, cây cần khoảng 4-5 tháng chăm sóc.

Thay vì trồng tập trung trên những khu đất riêng biệt, HTX Hoa Bình Liêu lựa chọn trồng xen bí ngô dưới các vườn hoa anh đào. Cách làm này vừa tận dụng diện tích đất, vừa tạo nên cảnh quan đặc biệt, nhất là khi những quả bí khổng lồ xuất hiện giữa khu vườn vốn đã được nhiều du khách biết đến.

Vườn bí luôn tập người đến thăm.

Ngoài giá trị làm thực phẩm, bí ngô khổng lồ còn được các nhà hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê và đơn vị tổ chức sự kiện tìm mua để trang trí trong các dịp lễ hội, Halloween hoặc Noel. Giá bán được giới thiệu khoảng 70.000-80.000 đồng/kg, tùy kích thước, hình dáng và chất lượng quả.

Từ kết quả bước đầu, HTX Hoa Bình Liêu đã phối hợp với địa phương cấp hơn 170 cây giống cho các hộ dân trồng thử nghiệm. Việc mở rộng mô hình được kỳ vọng giúp người dân có thêm sản phẩm nông nghiệp mới, đồng thời từng bước hình thành vùng trồng bí ngô khổng lồ tại khu vực biên giới.

Du khách hào hứng chụp ảnh với quả bí ngô khổng lồ.

Chính quyền xã Hoành Mô cũng định hướng đưa bí ngô khổng lồ trở thành một trong những sản phẩm phục vụ du lịch trải nghiệm, gắn với vườn hoa anh đào, chợ phiên và các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.