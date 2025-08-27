Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Nhiều người kéo nhau đi xem quả bí ngô siêu to khổng lồ ở Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Một hộ dân ở Lâm Đồng vừa thu hoạch được quả bí ngô “siêu to khổng lồ” nặng hơn 170kg, vượt gần 50kg so với kỷ lục quả bí ngô lớn nhất Việt Nam được ghi nhận năm 2019.

Cận cảnh quả bí nặng 174kg vừa được thu hoạch.
11.jpg
Một trang trại ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thu hút rất nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng những quả bí ngô khổng lồ﻿ vừa được thu hoạch.
imgl0774-8528.jpg
Những quả bí được sắp đặt cẩn thận, tránh để chúng chạm vào nhau nhằm hạn chế hư hỏng.
tp-5.jpg
Đáng chú ý, có một quả bí "siêu to khổng lồ﻿" vừa được thu hoạch tại vườn ở phường Cam Ly - Đà Lạt (xã Tà Nung cũ).
tp-7.jpg
Theo kết quả đo được, quả bí này nặng khoảng 170kg, cao 0,7m và chu vi vòng tròn lớn nhất là 2,8m.
tp-17.jpg
Cuống bí to đến mức một bàn tay cũng không thể nắm xuể.
img-7481-682.jpg
tp-13.jpg
"Để có được con số chính xác về trọng lượng cũng như các chỉ số khác của quả bí ngô, cần phải có sự tham gia của những đơn vị chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này", anh Quang - chủ trang trại chia sẻ.
imgl0761-5997.jpg
tp-14.jpg
Được biết, vào tháng 9/2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã khảo sát thực địa cho quả bí ngô có trọng lượng nặng nhất Việt Nam theo đề xuất. Kết quả, số đo cân nặng, kích thước của quả bí là: nặng 126,6kg, cao 1,2m và chu vi vòng tròn lớn nhất 2,3m.
tp-8.jpg
Anh Quang cho biết, anh bắt đầu thử sức với việc trồng bí ngô khổng lồ từ năm 2019. Sau nhiều năm mày mò, đây mới là quả bí đầu tiên mà anh gặt hái được thành công. “Đây không chỉ là một quả bí ngô bình thường, mà còn là kết tinh của sự nỗ lực và kiên trì suốt nhiều năm qua”, anh chia sẻ.
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Theo anh Quang, ngay khi vừa thu hoạch, quả bí nặng 174kg đã có khách hàng ở Đà Nẵng đặt mua. Chiều 27/8, quả bí sẽ được vận chuyển đến tay khách hàng.
imgl0728-5383.jpg
tp-19.jpg
tp-22.jpg
tp-12.jpg
Đợt thu hoạch này vườn anh Quang có khoảng 6 quả bí "siêu to khổng lồ", cân nặng trung bình từ 70-174kg.
tp-4.jpg
tp-10.jpg
Nhiều người phải cùng nhau hợp sức mới có thể khiêng được những quả bí ngô khổng lồ này.
20.jpg
tp-21.jpg
tp-15.jpg
tp-9.jpg
Du khách tỏ ra thích thú, tranh thủ chụp hình lưu niệm bên những quả bí ngô khổng lồ.
tp-6.jpg
Anh Phước (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) chia sẻ trong sự ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến quả bí ngô “khủng” nặng hơn 170kg. "Thật sự tôi chưa bao giờ thấy quả bí nào to đến như vậy. Ban đầu nghe mọi người nói thì tôi không tin, nhưng khi đến nhìn tận mắt thì đúng là choáng ngợp. Tôi nghĩ nếu được trưng bày ở khu du lịch thì chắc chắn sẽ thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng", anh Phước nói.
Thái Lâm
#bí ngô khổng lồ #kỷ lục Việt Nam #Lâm Đồng #bí ngô siêu to #phá kỷ lục #Alpha Farm

