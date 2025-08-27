Nhiều người kéo nhau đi xem quả bí ngô siêu to khổng lồ ở Đà Lạt

TPO - Một hộ dân ở Lâm Đồng vừa thu hoạch được quả bí ngô “siêu to khổng lồ” nặng hơn 170kg, vượt gần 50kg so với kỷ lục quả bí ngô lớn nhất Việt Nam được ghi nhận năm 2019.