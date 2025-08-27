Nhiều người kéo nhau đi xem quả bí ngô siêu to khổng lồ ở Đà Lạt

TPO - Một hộ dân ở Lâm Đồng vừa thu hoạch được quả bí ngô “siêu to khổng lồ” nặng hơn 170kg, vượt gần 50kg so với kỷ lục quả bí ngô lớn nhất Việt Nam được ghi nhận năm 2019.
"Để có được con số chính xác về trọng lượng cũng như các chỉ số khác của quả bí ngô, cần phải có sự tham gia của những đơn vị chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này", anh Quang - chủ trang trại chia sẻ.
Được biết, vào tháng 9/2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã khảo sát thực địa cho quả bí ngô có trọng lượng nặng nhất Việt Nam theo đề xuất. Kết quả, số đo cân nặng, kích thước của quả bí là: nặng 126,6kg, cao 1,2m và chu vi vòng tròn lớn nhất 2,3m.
Theo anh Quang, ngay khi vừa thu hoạch, quả bí nặng 174kg đã có khách hàng ở Đà Nẵng đặt mua. Chiều 27/8, quả bí sẽ được vận chuyển đến tay khách hàng.
Đợt thu hoạch này vườn anh Quang có khoảng 6 quả bí "siêu to khổng lồ", cân nặng trung bình từ 70-174kg.
Nhiều người phải cùng nhau hợp sức mới có thể khiêng được những quả bí ngô khổng lồ này.
Du khách tỏ ra thích thú, tranh thủ chụp hình lưu niệm bên những quả bí ngô khổng lồ.