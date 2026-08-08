Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sứa lửa 'tấn công' người tắm biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Sứa lửa xuất hiện tại nhiều khu vực trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong khoảng một tháng qua đã khiến một số người dân, du khách bị đốt khi tắm biển.

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang - cho biết: Đơn vị này đã ghi nhận một số trường hợp người dân, du khách bị sứa lửa đốt khi tắm biển trong khoảng một tháng qua.

Theo ông Vân, sứa lửa xuất hiện do ảnh hưởng của dòng hải lưu và nhiệt độ nước biển, tập trung nhiều tại khu vực Hòn Mun, Hòn Bạc và một số nơi khác trong vịnh Nha Trang. Nhưng trong vài ngày trở lại đây, lượng sứa lửa đã giảm đáng kể.

sua-lua-la-gi-1-1ea8b3ce7d.jpg
Sứa lửa có xúc tu dài mang nọc độc mạnh, khi chạm vào có thể gây đau rát dữ dội.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã yêu cầu lực lượng cứu hộ tăng cường phát thông báo trên hệ thống loa tại các bãi tắm, đồng thời chuẩn bị chanh và giấm để hỗ trợ sơ cứu khi xảy ra sự cố. Các đơn vị khai thác tour cũng cập nhật tình hình sứa hằng ngày, sẵn sàng thay đổi điểm lặn, bơi nếu khu vực dự kiến có nhiều sứa.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách quan sát kỹ mặt nước trước khi xuống tắm, tuân thủ các biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Khi phát hiện sứa xuất hiện dày đặc, du khách không nên chủ quan xuống biển. Nếu chẳng may bị sứa chạm vào da, mọi người cần nhanh chóng lên bờ và tìm sự hỗ trợ từ nhân viên cứu hộ hoặc cơ sở y tế, không tự ý xử lý theo những kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng.

z6196250681797-25cc057d95fffb419e1bdcef34472a7d-4022-6241-8788-7282.jpg
Khi gặp sứa lửa, người dân, du khách cần cẩn trọng khi xuống tắm biển.

Được biết, sứa lửa có các xúc tu chứa tế bào gây độc, có thể gây đau rát, ngứa, đỏ da, nổi mẩn hoặc phồng rộp khi tiếp xúc. Mức độ phản ứng phụ thuộc vào loài sứa, mức độ tiếp xúc và cơ địa của từng người.

Trong trường hợp bị sứa đốt trên diện rộng hoặc có phản ứng mạnh, nạn nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng đau nhiều, chóng mặt, buồn nôn, khó thở hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là khó thở, choáng hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Phùng Quang
#vịnh Nha Trang #sứa lửa #cấp cứu #đau rát

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe