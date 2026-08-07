Vu Lan Thiên Cấm Sơn: "Vạn Nẻo Đường – Một Chữ Hiếu"

"Muôn con đường có thể đưa con người đến nhiều miền đất khác nhau, nhưng mọi nẻo đường của yêu thương cuối cùng đều gặp nhau ở một chữ Hiếu."

Có những mùa trong năm được nhớ bằng sắc hoa, có những mùa được ghi dấu bởi những ngày lễ trọng đại. Riêng mùa Vu Lan luôn mang một ý nghĩa đặc biệt – mùa của tri ân và báo ân, mùa để mỗi người lắng lòng nhớ về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên.

Giữa không gian hùng vĩ của vùng Thất Sơn, Thiên Cấm Sơn từ lâu đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của đông đảo Phật tử và du khách. Mỗi bước chân lên núi không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hay tìm về chốn cửa Phật thanh tịnh, mà còn là dịp để mỗi người trở về với chính mình, nuôi dưỡng lòng biết ơn và đạo hiếu – giá trị cốt lõi trong văn hóa dân tộc và giáo lý nhà Phật.

Muôn nẻo hành hương cùng hội tụ về Thiên Cấm Sơn trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Năm 2026, Lễ hội Vu Lan Thiên Cấm Sơn lần thứ I sẽ mở ra một dấu mốc ý nghĩa, từng bước kiến tạo một không gian văn hóa – tâm linh mang bản sắc riêng của miền Thất Sơn huyền thoại. Đây không chỉ là một lễ hội dành cho Phật tử, mà còn là điểm hẹn của những người yêu mến văn hóa truyền thống, mong muốn tìm về sự bình yên trong tâm hồn giữa nhịp sống hiện đại.

Thông điệp "Vạn Nẻo Đường – Một Chữ Hiếu" chính là linh hồn của lễ hội.

Dù đến từ miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, từ những đô thị sầm uất hay vùng quê thanh bình, mỗi người đều mang theo những tâm nguyện riêng. Có người cầu mong cha mẹ hiện tiền được bình an, mạnh khỏe; có người tưởng nhớ đấng sinh thành đã khuất; có người đơn giản chỉ muốn dành cho bản thân một khoảng lặng để nhìn lại những điều thiêng liêng nhất của cuộc đời. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung – lòng hiếu kính.

Từ bao đời nay, đạo hiếu luôn được xem là nền tảng của đạo làm người. Trong giáo lý Phật giáo, công ơn cha mẹ được ví như trời cao, biển rộng – không gì có thể đong đếm. Bởi vậy, Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc nhở mỗi người biết yêu thương, trân trọng và báo đáp công ơn sinh thành khi còn có thể.

Nét thanh tịnh giữa đại ngàn Thiên Cấm Sơn, nơi gửi gắm niềm tin và lòng thành kính.

Giữa cuộc sống hiện đại với biết bao bộn bề, con người dễ mải mê theo đuổi thành công mà đôi khi quên mất rằng món quà quý giá nhất chính là còn cha mẹ để yêu thương, còn cơ hội được trở về, được nắm lấy đôi bàn tay đã hằn sâu dấu vết thời gian và nói một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Chính vì thế, mỗi mùa Vu Lan, Thiên Cấm Sơn lại trở thành nơi hội tụ của hàng vạn trái tim hướng thiện. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa núi rừng, làn mây bảng lảng ôm lấy những mái chùa cổ kính cùng không gian thanh tịnh như giúp con người gác lại mọi ưu phiền để tìm về sự an nhiên, lắng nghe những giá trị bền vững của “lòng từ bi và hiếu đạo”.

Lễ hội Vu Lan Thiên Cấm Sơn lần thứ I được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn ấy, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của Thiên Cấm Sơn – nơi thiên nhiên, văn hóa và tâm linh hòa quyện thành một điểm đến đặc biệt của miền Tây Nam Bộ. Không chỉ là hành trình chiêm bái, lễ hội còn là dịp để mỗi người kết nối với cội nguồn, với gia đình và với những giá trị tốt đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.

Có thể mỗi người sẽ đến Thiên Cấm Sơn bằng một con đường khác nhau. Người vượt hàng trăm cây số để hành hương, người chinh phục những bậc đá quanh co, người nhẹ nhàng ngắm non nước từ tuyến cáp treo giữa tầng mây. Nhưng khi đặt chân đến miền đất linh thiêng ấy, mọi khoảng cách dường như đều được xóa nhòa.

Bởi sau tất cả, vạn nẻo đường chỉ cùng hướng về một chữ Hiếu.

Đó là lòng hiếu kính dành cho cha mẹ, sự tri ân đối với tổ tiên, là tình yêu dành cho quê hương và cũng là lời nhắc nhở mỗi người biết sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý những người thân yêu khi vẫn còn cơ hội.

Thiên Cấm Sơn – nơi thiên nhiên, Phật pháp và lòng hiếu kính giao hòa.

Mùa Vu Lan năm nay, Thiên Cấm Sơn không chỉ đón những bước chân hành hương từ khắp mọi miền Tổ quốc, mà còn đón những tấm lòng cùng hướng về cội nguồn bằng tất cả sự thành kính. Bởi có những hành trình không được đo bằng số cây số đã đi qua, mà được đo bằng tình yêu thương còn kịp trao gửi.

Và trong muôn vàn nẻo đường của cuộc sống, con đường đẹp nhất vẫn luôn là con đường trở về với chữ Hiếu.