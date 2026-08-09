Thái Lan: Quy định đặc biệt về kiểm tra hành lý ở sân bay

TPO - Cơ quan quản lý hàng không Thái Lan cho biết, việc mở hành lý ký gửi để kiểm tra mà không cần chủ sở hữu có mặt sẽ được áp dụng từ tháng 10.

Theo Bangkok Post, từ ngày 16/10, Thái Lan áp dụng quy định mới về việc được phép mở hành lý ký gửi của hành khách mà không cần sự đồng ý hoặc có mặt của chủ sở hữu.

Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) khẳng định việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt.

Các kiện hành lý đáng ngờ sẽ được mở tại khu vực quy định. Ảnh: Bangkok Post.

Theo CAAT, nhân viên an ninh chỉ mở những kiện hành lý ký gửi được đưa xuống từ khoang hàng của máy bay, sau khi qua máy soi chiếu và bị nghi chứa vật phẩm bất hợp pháp, hoặc những đồ vật có khả năng gây nguy hiểm cho an toàn hàng không.

Các kiện hành lý đáng ngờ sẽ được mở tại khu vực quy định. Toàn bộ quá trình mở và kiểm tra hành lý sẽ được ghi hình. Các bằng chứng liên quan được thu thập trong suốt quá trình để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu sau đó.

Chủ sở hữu hành lý sẽ được thông báo sau khi việc mở hành lý hoàn tất.

CAAT khuyến nghị hành khách sử dụng vali có hệ thống khóa TSA được phê duyệt. Loại khóa này cho phép nhân viên an ninh mở hành lý để kiểm tra mà không làm hư hỏng vali hoặc khóa.

Cơ quan quản lý hàng không Thái Lan cho biết việc mở hành lý ký gửi để kiểm tra mà không cần chủ sở hữu có mặt hiện đã trở thành thông lệ tại nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cùng nhiều nước ở châu Âu và Trung Đông.

Theo CAAT, biện pháp này cũng giúp hạn chế tình trạng chậm trễ trong hành trình, bởi nhân viên an ninh không còn phải liên hệ và chờ chủ sở hữu hành lý đến trước khi tiến hành kiểm tra.

Các bên liên quan cũng được thông báo về quy định trước khi áp dụng một thời gian dài để có sự chuẩn bị, đồng thời để hành khách kiểm tra và điều chỉnh cách thức bảo quản, khóa hành lý nếu cần thiết.

Quy định mới đã được sân bay Suvarnabhumi đưa vào hướng dẫn cho hành khách.