Lý do giá dầu thế giới bật tăng

TPO - Trong phiên giao dịch sáng 7/8 (giờ Mỹ), giá dầu bật tăng hơn 3 USD/thùng do lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, dẫn lời một nghị sĩ nước này, một ủy ban của Quốc hội Iran đang xem xét dự luật sơ bộ nhằm cấm các tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là "thù địch" đi qua eo biển Hormuz.

Thông tin trên ngay lập tức đẩy giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng do giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Tính đến sáng 7/8 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 99 cent (tương đương 1,2%) lên mức 83,48 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 85 cent (tương đương 1,1%) lên mức 78,84 USD/thùng.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch sáng 7/8 (giờ Mỹ). Ảnh: CNBC.

Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange - cho rằng dự luật của Iran đang tác động đến thị trường do nguy cơ lạm phát gia tăng nếu giá dầu thô tiếp tục tăng trở lại.

Theo ông, giá năng lượng cao hơn sẽ làm chi phí sản xuất tăng, buộc các doanh nghiệp chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế áp lực giá cả.

Trong phiên giao dịch sáng 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.235,57 USD/ounce, gần như không thay đổi so với phiên hôm qua. Trước đó, trong phiên 5/8, kim loại quý này đã tăng hơn 4%, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 2. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,1% xuống còn 4.293,80 USD.

Ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chi phối diễn biến của giá vàng. Báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 7/8 sẽ có ảnh hưởng lớn đến định hướng lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 57% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và 84% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất, qua đó có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý này.

Ông Haberkorn cũng cho biết sau khi giá vàng vượt qua một số ngưỡng kỹ thuật quan trọng trong phiên trước, dòng tiền đầu tư đã quay trở lại thị trường.

Dù phục hồi đáng kể trong hai phiên gần đây, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 24% so với mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce được thiết lập vào cuối tháng 1.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 61,54 USD/ounce; bạch kim mất 0,6%, còn 1.724,64 USD/ounce; trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.371,48 USD/ounce.