Nghịch lý phố đi bộ khu danh thắng vịnh Lăng Cô đẹp thế giới

TPO - Sở hữu vị trí đắc địa ven đầm An Cư, gần vịnh đẹp thế giới Lăng Cô cùng hệ thống resort, khách sạn lớn, phố đi bộ Nguyễn Văn ở xã Chân Mây - Lăng Cô từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kinh tế đêm của TP. Huế. Thế nhưng, sau 2 năm hoạt động, tuyến phố vẫn chưa thoát cảnh trầm lắng, trong tình trạng khai thác kém hiệu quả.

Từ khi đưa vào hoạt động vào tháng 5/2024, với tổng trị giá đầu tư 62 tỷ đồng (nguồn xã hội hóa hơn 44,7 tỷ đồng), phố đi bộ Nguyễn Văn tại xã Chân Mây - Lăng Cô được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm mới của khu vực phía nam TP. Huế, góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, du khách.

Phố đi bộ Nguyễn Văn sở hữu vị trí đặc biệt ven đầm An Cư với cảnh quan thiên nhiên đẹp.

Tuyến phố với lợi thế hiếm nơi nào có được khi chạy ven đầm An Cư - danh thắng nổi tiếng ở Huế, nằm gần vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, cảng biển Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn quy mô lớn. Vào chiều muộn, mặt đầm phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn, tạo nên khung cảnh được nhiều người đánh giá là một trong những phố đi bộ có vị trí đẹp nhất của TP. Huế.

Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, hoạt động tại đây vẫn khá trầm lắng, dịch vụ nghèo nàn, đơn điệu. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, lượng khách đến phố đi bộ chưa ổn định, chủ yếu tập trung vào cuối tuần hoặc các dịp lễ, tết. Những ngày bình thường, không khí nơi đây vắng vẻ, nhiều gian hàng hoạt động cầm chừng. Một trong những nguyên nhân được địa phương thừa nhận là phố đi bộ chưa hình thành được hệ sinh thái dịch vụ đủ sức hấp dẫn.

Không gian phố đi bộ thường xuyên thưa vắng khách dù nằm gần vịnh đẹp thế giới Lăng Cô và các khu nghỉ dưỡng lớn.

Hiện các hoạt động chủ yếu vẫn xoay quanh ẩm thực và mua sắm nhỏ lẻ. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, vui chơi giải trí hay sản phẩm mang đậm bản sắc Lăng Cô còn rất hạn chế. Điều này khiến du khách khó có lý do để lưu lại lâu hoặc quay trở lại nhiều lần.

Đáng chú ý, dù nằm giữa vùng du lịch nổi tiếng với hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp, phố đi bộ vẫn chưa tạo được sự liên kết hiệu quả với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và resort trên địa bàn.

Theo địa phương, phần lớn khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng hiện vẫn sử dụng hệ thống dịch vụ khép kín hoặc đi theo chương trình tour riêng, nên lượng khách đến phố đi bộ không ổn định.

Sau hơn hai năm hoạt động, tuyến phố đi bộ 62 tỷ đồng vẫn chưa hình thành được các sản phẩm đủ sức giữ chân du khách.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá và tổ chức các sự kiện theo chủ đề chưa được duy trì thường xuyên. Tuyến phố chưa hình thành được chuỗi hoạt động liên tục để tạo sức hút quanh năm, đặc biệt trong mùa thấp điểm du lịch.

Nhiều ý kiến cho rằng một công trình có mức đầu tư lớn, với nhiều kỳ vọng nhưng hoạt động thiếu sức sống trong thời gian dài là dấu hiệu đáng lo ngại về hiệu quả khai thác.

Các gian hàng kinh doanh tại phố đi bộ chủ yếu hoạt động cầm chừng, dịch vụ nghèo nàn, thiết kế thiếu thẩm mỹ.

Chính quyền địa phương đang tính toán bổ sung các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố và ẩm thực đặc sắc nhằm tăng sức hút cho phố đi bộ về đêm.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, thừa nhận phố đi bộ còn nhiều hạn chế như sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, hoạt động trải nghiệm về đêm chưa thường xuyên và việc kết nối nguồn khách còn yếu.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, phát triển kinh tế đêm là mô hình mới, cần thời gian để hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và hình thành thói quen tiêu dùng. Dù vậy, địa phương cũng nhìn nhận trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành trong việc tham mưu mô hình hoạt động, xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tuyến phố được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kinh tế đêm phía nam TP. Huế nhưng hiện khai thác chưa hiệu quả.

Trước nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn "đẹp nhưng vắng khách", lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết sẽ rà soát toàn diện hiệu quả hoạt động của phố đi bộ để điều chỉnh mô hình phù hợp hơn.

Theo đó, địa phương dự kiến tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa, ẩm thực, hải sản địa phương, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, khu nghỉ dưỡng và khách sạn để đưa phố đi bộ vào chương trình tham quan của du khách.

Các sự kiện định kỳ vào cuối tuần, lễ hội ẩm thực, hoạt động cộng đồng và không gian trải nghiệm văn hóa cũng được tính toán tổ chức thường xuyên hơn nhằm tạo sức hút cho tuyến phố.